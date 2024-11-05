Определяться результаты выборов будут в колеблющихся штатах, то есть, каждый раз они голосуют то за демократов, то за республиканцев. Политолог-американист Александра Филипенко рассказала 24 Каналу об особенностях избирательной системы в Соединенных Штатах.

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Что нужно для победы

Сейчас по опросам имеет преимущество Дональд Трамп, однако определять результаты выборов должны колеблющиеся штаты.

Сейчас в трех штатах преимущество принадлежит Харрис, в четырех – Трампу. Однако они опережают в пределах статистической погрешности – менее 1%, это минимальное преимущество.

Система выборов в США построена таким образом, что нужно стать, если очень упростить, президентом каждого отдельного штата – победить в нем,

– подчеркнула она.

Избирательная система построена так специально, чтобы власть не сосредотачивалась в столице и чтобы важное значение имел каждый отдельный штат.

В то же время штат Айова, который всегда голосовал за республиканцев, на этот раз может проголосовать за Харрис, ведь она имеет преимущество перед Трампом – 47% на 44%.

Что может затянуть голосование

Колеблющиеся штаты расположены – несколько на Среднем Западе, несколько – в правой части карты США и 2 штата – в левой части.

Если Камала Харрис победит в Пенсильвании, Мичигане и Висконсине – в колеблющихся штатах, которые расположены в восточной части карты США, тогда для нее открывается прямая дорога в Белый дом.

Обратите внимание! В Пенсильвании, Мичигане и Висконсине живет большое количество американцев, чьи родители были эмигрантами из стран Балтии и Польши. Харрис обращалась к ним отдельно, уверяя, что будет защищать восточные границы НАТО, потому что Владимир Путин планирует после Украины направить свою агрессию на другие страны – бывшего Советского Союза и Варшавского договора.

Если в этих штатах победит Дональд Трамп, то придется ждать результатов двух штатов, расположенных в левой части карты, – Невады и Аризоны. Эти штаты исторически очень долго обрабатывают результаты голосования.

Поэтому возможно придется еще неделю ожидать результатов голосования. Каждый штат, в зависимости от количества жителей, дает определенное количество электоральных голосов. Для победы нужно всего 270 голосов, и поэтому если удается набрать такое количество уже в тех штатах, что в правой части карты США, то дальше уже можно не подсчитывать,

– отметила политолог.

В то же время преимущество в каждом штате может быть минимальным, потому что, по ее словам, нужно стать президентом в каждом из них и тогда победитель получает все голоса этого штата.

Также если разрыв между голосами за кандидатов 0,3 – 0,5%, это автоматически предполагает ручной подсчет голосов. Это также затянет объявление результатов выборов.

Мы можем узнать, кто стал президентом США, с одной стороны – уже за сутки, а с другой – возможно в течение целой недели. В любом случае, нужно следить за каждым штатом,

– подчеркнула Александра Филипенко.

Отметим, что Илон Маск ежедневно будет разыгрывать миллион долларов среди избирателей Филадельфии (штат Пенсильвания), которые еще не определились, за кого будут голосовать на выборах. Хотя окружной прокурор пытался заблокировать эту инициативу Маска как незаконную лотерею, судья встала на сторону миллиардера и сторонника Трампа.

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