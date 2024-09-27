Цель всей его жизни, – политтехнолог объяснил последние заявления Трампа по Украине

Джозеф Байден во время выступления на Генассамблее ООН заверил наше государство в поддержке и подчеркнул, что не планирует ее ослаблять. В то же время кандидат от республиканцев Дональд Трамп обратился к привычным нарративам и жаловался, что Украина якобы забирает слишком много денег у США.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 Каналу, что были ожидания получить разрешение бить по территории России как раз на заседании ООН. Но стало понятно, что публично его скорее всего не будут объявлять.

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Чего хочет достичь Трамп

Вероятно, мы узнаем о предоставлении разрешения только тогда, когда ракеты начнут прилетать по территории России. Хотя даже сейчас россияне рассказывают, что по ним якобы прилетали британские ракеты. Важным является не только получение разрешения, а точно знать, с какой дальностью поступит вооружение и какого типа.

Не надо забывать, что влияние на ситуацию имеют выборы. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп отказался встречаться с Владимиром Зеленским, а его сын также раскритиковал президента Украины. Тогда Трамп повторил свои привычные тезисы о том, что Украина якобы только забирает у Америки деньги.

Трамп все оценивает деньгами и не хочет отойти от такой практики. Может тогда спросить его, сколько стоит для него тысячи жизней украинских граждан? В целом он часто использует популизм в своей риторике,

– отметил Борис Тизенгаузен.

Создается впечатление, что политик преследует другую цель, которая не имеет ничего общего с Украиной. Он просто хочет любыми методами снова попасть в Белый дом.

Такова цель всей его жизни. Для Трампа станет катастрофой, если он туда не попадет. Поэтому, учитывая специфику республиканцев, самого Трампа надо понимать, почему он так себя ведет,

– добавил политтехнолог.

Он из всего хочет извлечь выгоду. В таком случае надо показать ему, какие преимущества принесет победа Украины и поражение России. Например, как от этого изменится положение Китая, который является главным соперником США. Если от победы страны-агрессора Пекин станет еще сильнее, это точно не понравится Трампу.