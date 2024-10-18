В то же время сам Дональд Трамп заявил, что никогда не разговаривал с Вэнсом на такие темы. Как рассказал 24 Каналу член Республиканской партии Борис Пинкус, стоит проследить, что говорит Трамп после встречи с Владимиром Зеленским.

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США должны помогать больше

После разговора с президентом Украины Трамп заявил, что узнал много нового о войне. Он сделал Зеленскому комплимент и назвал его "железным", что означает твердость, невозмутимость и отсутствие желания идти на уступки.

Наконец кандидат в президенты сказал, что примет такое решение, которое не пойдет в ущерб интересам Украины. Именно на этих заявлениях надо сосредотачиваться.

План победы, который представил Зеленский, вполне реальный, но его надо реализовывать в ближайшие месяцы. Если Трамп и станет президентом, то это произойдет в январе 2025 года. Еще один пример – успех ВСУ на Курщине. Почему мы его не поддерживаем?,

– подчеркнул Борис Пинкус.

Так же можно сказать об обороне Донецкой области. Сейчас враг движется на Покровск, но Соединенные Штаты не предоставляют дополнительного вооружения, чтобы остановить оккупантов и удержать город. Более того, там расположены заводы, где производят кокс – один из важнейших элементов сталелитейной промышленности. В 2023 году Украина заработала на этом более 2 миллиардов долларов.

Не случайно Владимир Путин хочет захватить именно Покровск. Почему Запад, зная об этом, не помогает Украине?

– сказал член Республиканской партии.

Почему Трамп молчит об Украине

Не стоит забывать, что все действия американских политиков сегодня сводятся к выборам. К тому же оба кандидата идут на одном уровне. Итак, это существенно влияет на риторику Трампа и Харрис и их окружения.

Более того, в США есть 15 миллионов избирателей, которые еще не определились за кого голосовать. Большинство из них не считает, что Украине или Израилю надо помогать. Их интересуют вопросы инфляции, нелегальной миграции, преступности.

"Для того, чтобы не терять эти голоса не только один Трамп не раскрывает свои карты и не говорит, что будет делать, когда станет президентом. Конгрессмены, которые переизбираются, также молчат. На всех уровнях идет борьба за голоса", – подчеркнул лен Республиканской партии.