Наши люди повсюду: кто из конгрессменов и губернаторов США имеет украинские корни

Прошедшие 8 ноября промежуточные выборы в США обещали усилить позиции Республиканской партии в Конгрессе. Однако, судя по предварительным результатам, республиканцы ограничиваются лишь небольшим преимуществом в Палате Представителей.

Что касается Украины, то, по предварительным оценкам результатов выборов, свои места сохранили законодатели Палаты представителей США демократы Марси Каптур и Майк Квигли и республиканцы Брайан Фицпатрик и Энди Гаррис. Они возглавляют Группу поддержки Украины в Конгрессе (Congressional Ukrainian Caucus).

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​Какое отношение к Украине

Представитель группы поддержки Украины в Сенате демократ Ричард Блументаль был переизбран от штата Коннектикут. А вместо другого представителя "украинского кокуса" демократа Роба Портмана, не принимавшего участия в выборах, пришел республиканец Джей Ди Вэнс, который говорил, что ему "искренне безразлично, что произойдет с Украиной".

Палата представителей Конгресса США

Конгрессвумен-республиканка Виктория Спартц переехала в США из Украины более 20 лет назад. В 2017 году стала представительницей местного Сената штата Индиана. В кресле конгрессвумен с 2021 года. Ее позиция по отношению к Украине – большая эффективность предоставления американской помощи Украине.

Конгрессмен-республиканец Джордж Сантос со стороны матери происходит из семьи украинских евреев, бежавших от преследования в Европу, а затем в Бразилию. Работал финансистом. Представитель ЛГБТ-сообщества. В этом году впервые избран в Конгресс от штата Нью-Йорк. Он отметил, что ему больно видеть ракеты, летающие над столицей Украины и поражающие гражданских в густонаселенных районах.

Победители губернаторской гонки украинского происхождения

Губернатор-демократ штата Иллинойс Джей Би Прицкер имеет украинское еврейское происхождение. В кресле губернатора с 2019 года. Украинская община Чикаго и штата утверждает, что губернатор многое знает об Украине. Прицкер также решительно осуждал российскую войну в Украине, а у Национальной гвардии штата Иллинойс тесные связи с украинскими силами, которым там предоставлялась тренировка.

Губернатор-демократ штата Колорадо Джаред Полис, демократ, представитель ЛГБТ-сообщества, представитель третьего поколения иммигрантов, прибывших в Соединенные Штаты из Польши и Украины в начале 20 века. В кресле губенатора с 2019 года. После войны России в Украине офис Полиса собирал помощь Украине и работала над программой для украинских беженцев.

Кандидаты украинского происхождения, которые по предварительным оценкам проиграли выборы

Анжела Грабовская, родившаяся в Одессе кандидатка еврейского происхождения, эмигрировала в США в 1989 году вместе с мужем и детьми. Начинала как медсестра, стала финансовой советницей. Баллотировалась в Палату представителей от Республиканской партии от штата Индиана, проиграла демократу Андре Карсону. В интервью Голосу Америки заявляла, что чтобы прекратить войну России в Украине, США должны "посадить всех за стол" переговоров, а также "чем больше оружия присылают, тем агрессивнее становится Россия".

Макс Семененко, 25 лет назад, эмигрировал из Украины в 14-летнем возрасте. Бизнесмен, инвестор. Баллотировался в Палату представителей от Республиканской партии от штата Калифорния, проиграл демократке Дорис Матсуи. Как пишет американское издание Egcitizen, в марте Семенко заявил, что "шокирован" войной России в Украине и что его сердце с Украиной. Заявил, что "украинцы до сих пор в Советском Союзе, но сейчас борются за то, чтобы стать свободными".

Но они не понимают полностью, что такое свобода. Я понял, что такое свобода, когда стал гражданином США,

– сказал Семененко.

Карина Липсман, рожденная в Одессе кандидатка еврейского происхождения, эмигрировала в США ребёнком вместе с матерью. Экономистка, работала в области обороны и разведки. Баллотировалась в Палату представителей от Республиканской партии от штата Вирджиния, проиграла демократу Дональду Бееру.

Юрий Дашевский, родившийся в Ташкенте в семье украинцев из Одессы и Киева, переехавших туда во время Второй мировой. Работал в театральной области, документалист, ведет радиопрограмму. Баллотировался в Палату представителей от Республиканской партии от штата Нью-Йорк, проиграл демократу Хакииму Джеффрису. Рассказал, что на своей ютуб-странице собирал средства на помощь Украине и если попадет в Конгресс, то продолжит поддерживать помощь Украине.

Выборы в США: что известно

8 ноября прошли выборы в две палаты парламента США. Голоса еще считают.

Дональд Трамп, в преддверии выборов, анонсировал большую речь сразу после объявления первых результатов. Однако как такого триумфа республиканцев не произошло, а некоторые кандидаты, так активно поддерживаемые Трампом, не достигли желаемых результатов и проиграли конкурентам-демократам.

Демократы превзошли свои ожидания. Американские мидтермы (промежуточные выборы) обычно вотум доверия и всегда проходят очень сложно для партии власти. В истории США было всего несколько случаев, когда партии, занимавшие Белый Дом, удавалось сохранить за собой Конгресс.

Политолог Одарченко убеждена, что в поддержку Украины эти выборы и изменения в парламенте почти не повлияют, поскольку самое главное – какую позицию имеет американский народ.

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