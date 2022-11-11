Стосовно України, то за попередніми оцінками результатів виборів, свої місця зберегли законодавці Палати представників США демократи Марсі Каптур та Майк Квіглі й республіканці Браян Фіцпатрік та Енді Гарріс. Вони очолюють Групу підтримки України у Конгресі (Congressional Ukrainian Caucus).

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​Яке ставлення до України

Представник Групи підтримки України в Сенаті демократ Річард Блументаль був переобраний від штату Коннектикут. А натомість на місце іншого представника "українського кокусу" демократа Роба Портмана, який не брав участі у виборах, прийшов республіканець Джей Ді Венс, який казав, що йому "щиро байдуже, що станеться з Україною".

Палата представників Конгресу США

Конгресвумен-республіканка Вікторія Спартц, переїхала до США з України понад 20 років тому. У 2017 році стала представницею місцевого Сенату штату Індіана. У кріслі конгресвумен з 2021 року. Її позиція щодо України – більша ефективність надання американської допомоги Україні.

Конгресмен-республіканець Джордж Сантос з боку матері походить із родини українських євреїв, які втікали від переслідування до Європи, а потім до Бразилії. Працював фінансистом. Представник ЛГБТ-спільноти. Цьогоріч вперше обраний до Конгресу від штату Нью-Йорк. Він зазначив, що йому боляче бачити ракети, які літають над столицею України та вражають цивільних у густонаселених районах.

Переможці губернаторських перегонів українського походження

Губернатор-демократ штату Іллінойс Джей Бі Пріцкер має українське єврейське походження. У кріслі губернатора з 2019 року. Українська громада Чикаго та штату стверджує, що губернатор багато знає про Україну. Пріцкер також рішуче засуджував російську війну в Україні, а Національна гвардія штату Іллінойс має тісні зв'язки із українськими силами, яким там надавалось тренування.

Губернатор-демократ штату Колорадо Джаред Поліс, демократ, представник ЛГБТ-спільноти, представник третього покоління іммігрантів, які прибули до Сполучених Штатів з Польщі та України на початку 20-го століття. У кріслі губенатора з 2019 року. Після початку війни Росії в Україні офіс Поліса збирав допомогу Україні та працювала над ​програмою для українських біженців.

Кандидати українського походження, які, за попередніми оцінками, програли вибори

Анжела Грабовська, народжена в Одесі кандидатка єврейського походження, емігрувала до США у 1989 році разом із чоловіком та дітьми. Починала як медсестра, стала фінансовою радницею. Балотувалась до Палати представників від Республіканської партії від штату Індіана, програла демократу Андре Карсону. В інтерв'ю Голосу Америки заявляла, що аби припинити війну Росії в Україні США повинні "посадити всіх за стіл" переговорів, а також "що чим більше зброї надсилають, тим більш агресивною стає Росія".

Макс Семененко, 25 років тому емігрував з України у 14-річному віці. Бізнесмен, інвестор. Балотувався до Палати представників від Республіканської партії від штату Каліфорнія, програв демократці Доріс Матсуї. Як пише американське видання Egcitizen, у березні Семенко заявив, що "шокований" війною Росії в Україні і що його серце з Україною. Заявив, що "українці і досі у Радянському Союзі, але зараз борються за те, щоб стати вільними".

Але вони не розуміють наповну, що таке свобода. Я зрозумів, що таке свобода, коли став громадянином США,

– сказав Семененко.

Каріна Ліпсман, народжена в Одесі кандидатка єврейського походження, емігрувала до США дитиною разом з матір'ю. Економістка, працювала у галузі оборони та розвідки. Балотувалась до Палати представників від Республіканської партії від штату Вірджинія, програла демократу Дональду Беєру.

Юрій Дашевський, народжений у Ташкенті в родині українців з Одеси й Києва, які переїхали туди під час Другої світової. Працював у театральній галузі, документаліст, веде радіопрограму. Балотувався до Палати представників від Республіканської партії від штату Нью-Йорк, програв демократу Хакііму Джеффрісу. Розповів, що на своїй ютуб-сторінці збирав кошти на допомогу Україні і якщо потрапить до Конгресу, то продовжить підтримувати допомогу Україні.

Вибори у США: що відомо

8 листопада пройшли вибори до двох палат парламенту США. Голоси ще рахують.

Дональд Трамп, напередодні виборів, анонсував велику промову відразу після оголошення перших результатів. Однак, як такого тріумфу республіканців не сталося, а деякі кандидати, яких так активно підтримував Трамп, не досягли бажаних результатів і програли конкурентам-демократам.

Демократи перевершили власні очікування. Американські мідтерми (проміжні вибори) зазвичай є вотумом довіри та завжди проходять дуже складно для партії влади. В історії США було всього кілька випадків, коли партії, що займала Білий Дім, вдавалося зберегти за собою Конгрес.

Політологиня Одарченко переконана, що на підтримку України ці вибори та зміни у парламентів майже не вплинуть, оскільки найголовніше – яку позицію має американський народ.

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