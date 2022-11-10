Поки що відомі лише попередні результати, а підрахунок голосів може затягнутися мінімум на кілька днів. Однак, з огляду на ту інформацію, що відома вже зараз, 24 канал підсумовує перші висновки.

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"Червоної хвилі" в боротьбі за Конгрес США не сталося

Великий тріумф республіканців так і не відбувся. Схоже, що їм не вдалося отримати потужну перевагу у Палаті Представників та відібрати у демократів контроль над Сенатом. Тепер обидві партії висловлюють надії на отримання дуже вузької більшості у Нижній Палаті та Сенаті США.

Лідер республіканців в Палаті Представників Кевін Маккарті сподівався відзначити гучну перемогу, яка б просунула його на місце спікера. Однак замість цього обмежився обіцянкою своїм прибічникам, що за результатами голосування їм вдасться отримати більшість та усунути з посади чинного спікера від демократів Ненсі Пелосі.

Водночас доволі низькі результати показали кандидати-республіканці від Дональда Трампа. Швидше за все, це пов'язано з тим, що американці втомилися від хаосу у виборчій системі та управлінні державою, спровокованого колишнім президентом-республіканцем.

Демократи перевершили власні очікування

Американські мідтерми (проміжні вибори) зазвичай є вотумом довіри та завжди проходять дуже складно для партії влади. В історії США було всього кілька випадків, коли партії, що займала Білий Дім, вдавалося зберегти за собою Конгрес.

Напередодні виборів також була велика хвиля невдоволення економічною ситуацією в країні, зокрема, майже рекордним рівнем інфляції, що було явним провалом з боку адміністрації Байдена. З огляду на це, демократи готувалися до гіршого, при цьому доволі песимістичні оцінки давав навіть сам Джо Байден.

Якщо ми програємо палату Представників та Сенат США, тоді це будуть жахливі два роки. Хороша новина полягає в тому, що я маю ручку для підписання вето,

– заявив Байден напередодні голосування.

Однак, схоже, що як такої катастрофи для демократів не сталося, хоча майже очевидно, що вони втратять Нижню палату після оголошення остаточних результатів. Проте, станом на зараз, демократи цього разу втратили набагато менше місць, ніж очікувалося.



Результати голосування в Палаті представників / інфографіка New York Times

Джо Байден, побачивши перші результати голосування, насолоджувався несподіваним успіхом Демократичної партії. Він назвав результати мідтермів "хорошим днем для демократії та хорошим днем для Америки". Так званої "червоної хвилі" не сталося, тож Байден і його Адміністрація можуть трошки видихнути, особливо на тлі провалів кандидатів від Дональда Трампа.

Наша демократія пройшла випробування останніми роками, але своїм голосуванням американський народ сказав і ще раз довів, що демократія – це те, ким ми є,

– заявив Байден під час пресконференції.

При цьому, досі є дуже невизначеною битва за Сенат США, де обидві партії йдуть майже нога в ногу. Республіканці все ще можуть отримати контроль над Сенатом, але цей процес може суттєво затягнутися. Деякі з кандидатів з обох партій не добирають необхідні 50% голосів, що може спричинити проведення другого туру виборів, а відповідно відтермінувати остаточний результат мідтермів. Таким чином цей процес може затягнутися ще на кілька тижнів.





Результати виборів у Сенат станом на 11 ранку за київським часом / Інфографіка New York Times

Улюбленець Флориди може скласти конкуренцію Трампу

Головний страх світової спільноти – Дональд Трамп може не потрапити на вибори у 2024 році. Республіканська партія на майбутніх праймеріз може обрати замість нього губернатора Флориди – Рона Десантіса. На проміжних виборах за губернаторську посаду він обійшов конкурента-демократа майже на 20%, а його популярність серед республіканського електорату продовжує зростати.

Раніше Десантіс у приватному порядку та розмовах з журналістами заперечував відкриту конфронтацію з Трампом і натякав, що відкладе своє висування на пост президента США до 2028 року. Однак після впевненої перемоги у Флориді, його риторика все більше нагадує загальнонаціональний характер.

Десантіс фіксує свої успіхи у політиці щодо ковіду та приборкуванні впровадження уроків ЛГБТ та расової теорії у школах. Це дозволило йому перекроїти політичну мапу штату Флорида та фактично знищити популярність демократів в округах.

Ми боремося із "зомбуванням" в школах, ми боремося із "зомбуванням" в корпораціях. Ми ніколи не здамося натовпу зомбі. Флорида – це те місце, де вони помруть,

– зазначив Десантіс.



Чи стане Рон Десантіс конкурентом Трампу / фото Giorgio Viera / Getty Images

Трамп розчарований результатами виборів

Дональд Трамп, напередодні виборів, анонсував велику промову відразу після оголошення перших результатів. Аналітики впевнені, що він планував відкрито заявити про своє бажання висуватися на президентський пост у 2024 році.

Однак, як такого тріумфу республіканців не сталося, а деякі кандидати, яких так активно підтримував Трамп, не досягли бажаних результатів і програли конкурентам-демократам.

Спершу Трамп висловився щодо виборів дуже стисло, сказавши, що це був "цікавий вечір". При цьому, експрезидент ніяк не прокоментував впевнену перемогу Рона Десантіса у Флориді, швидше за все, вбачаючи в ньому свого головного конкурента на майбутніх праймеріз.



Трамп розчарований / фото SAUL LOEB / AFP / GETTY

Однак згодом Дональд Трамп все ж визнав своє розчарування результатом голосування. При цьому, дуже влучно описали його реакцію CNN, назвавши це найбільш трампівським висловом з усіх можливих.

Я думаю, що якщо вони виграють, то всі лаври повинні дістатися мені, а якщо програють, то мене взагалі не мають звинувачувати,

– заявив Дональд Трамп.

Тобто фактично, Трамп намагається привласнити собі всі здобутки республіканців, при цьому, повністю відокремитися від невдач партії. Очевидно, що саме радикальне крило трампістів у Республіканській партії дуже сильно провалилося.

Ймовірно, ця історія покаже іншим республіканцям, що ультраправа та непередбачувана політика Трампа дуже швидко втомлює виборців і через два роки вони робитимуть ставку на іншого кандидата на посаду президента США від Республіканської партії.

Десантіс, який заявив, що він лише почав свою боротьбу, виглядає людиною, яка може дати бій Трампу на праймеріз Республіканської партії у 2024 році.

Байден може отримати багато проблем у наступні два роки

Навіть невеличка перевага республіканців в Конгресі США може поставити Байдена в складне становище. Вони будуть вимагати обмеження стелі державного боргу США, що може поставити хрест на федеральних витратах, які розпланував Байден. Зокрема, інфраструктурному проєкті Байдена "Build back better", який було дуже важко просувати навіть маючи перевагу у Конгресі.

Водночас республіканці наполягають на розпуску розслідування щодо атаки на Капітолій США 6 січня 2021 року. Основний фігурант цієї справи – Дональд Трамп називає це політичним переслідуванням і давно вимагає його припинити.

Зверніть увагу! Під удар тепер може потрапити сам Байден і його сім'я. Республіканці хочуть почати власне розслідування бізнес-операцій сина президента Хантера Байдена. Результати цього розслідування можуть стати передумовою для оголошення імпічменту Джо Байдену. Скоріш за все, як такого усунення Байдена з посади не відбудеться, для цього необхідно пройти дуже складну багаторівневу процедуру і мати велику перевагу голосів у Конгресі.



Втім, це може ще сильніше похитнути позиції демократів напередодні виборів президента у 2024 році та, зокрема, самого Байдена, який вже висловив бажання балотуватися на другий термін.

Україні слід сподіватися на краще, але готуватися до гіршого

Перепони може отримати також економічна та військова допомога Україні. Повного блокування підтримки України з боку США, як про це кричали трампісти, точно не станеться, проте обсяги цієї допомоги можуть сильно скоротитися.

Проблема полягає у тому, що республіканці атакують Байдена саме через економічні провали. Мільярди доларів, які США виділяють Україні, точно стануть темою для суперечок у Конгресі та майбутньої критики Білого Дому.

Втім, все ще залишається надія на збереження двопартійного консенсусу в Конгресі США і відокремлення підтримки України від внутрішньополітичної боротьби всередині самих Сполучених Штатів. Частково це залежатиме від того, чи вдасться адміністрації Байдена показати значні результати в економічних питаннях найближчим часом.