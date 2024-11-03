Медведев выступил с нападками на Харрис и пригрозил Трампу расстрелом

Дмитрий Медведев снова выступил со своей "аналитикой". На этот раз он проехался по кандидатам в президенты США и призвал продолжать войну с "нацизмом" в Украине, независимо от результатов выборов.

Бывший президент России назвал США "Заморским Пиндостаном". По его мнению, России не следует ожидать чего-то хорошего от тамошних выборов президента. Такую "аналитику" российский политик высказал в своем телеграмм-канале, передает 24 Канал.

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Что Медведев вновь наговорил

Медведев заявил, что для России не будет разницы, какой кандидат победит, ведь обе партии желают ей поражения.

Камалу Харрис он обозвал глупой, неопытной и управляемой. В случае её победы в США будут руководить министры и семья Обамы.

Что бы ни говорил Дональд Трамп, по мнению Медведева, он не остановит войну в Украине, ведь должен следовать "системным правилам". А если он действительно попытается договориться с Путиным, то его застрелят как Кеннеди.

Разница между Харрис и Трампом будет только в том сколько на "распил" денег они отдадут на "чужую далекую войну".



Сообщение Медведева в Телеграме / Фото из соцсетей

Конечно, не обошлось и без упреков о нацизме в Украине. В лучших традициях российской пропаганды он призвал продолжать "громить киевский нацистский режим". Так российские террористы, мол, будут приветствовать кандидатов в день выборов.