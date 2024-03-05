Мир понимает, что Россия представляет серьезную угрозу, которой должна противодействовать демократия. Об этом 24 Каналу рассказал общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин, добавив, что заявления некоторых западных политиков только вредят тому, как люди воспринимают демократический стиль управления.

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Байден готов ответить России

Сейчас весь мир смотрит на Украину как на своеобразный полигон для оружия, технологий, разведки, продвижения своих идеологических целей и вообще продвижения демократии, а не авторитаризма. В этом контексте нельзя забывать об украинском народе, который посреди всех этих вызовов должен продолжать верить, что демократия – это то, что лучше всего соответствует его запросам и потребностям.

Некоторые заявления западных политиков даже вредят тому, как видят демократию в мире. Они показывают, что демократия якобы слабая, нерешительная и не может дать быстрый ответ на проблемы. Например, когда одни западные политики говорит о том, что надо посылать войска в Украину, другие это категорически отвергают, потому что боятся негативной реакции.

То, что сейчас в Белом доме находится президент Джо Байден, означает, что на возможную атаку в сторону НАТО точно будет немедленная реакция. Она не зависит от Конгресса, потому что он контролирует бюджет, но не войска. Это политическое решение остается за Главнокомандующим, а Байден не побоится его принять,

– сказал Юрий Рашкин.

Мир должен быть готов к победе Трампа

Президент США ежедневно показывает, что понимает ответственность, которая на него возложена. Он не использует ядерную риторику так, как это делает Владимир Путин. Это свидетельствует о высоком уровне ответственности.

До ноября 2024 года (месяц выборов в США – 24 Канал) еще есть время, чтобы подготовиться и выбрать стратегию на случай победы Дональда Трампа. Ведь демократия означает непредсказуемость,

– отметил Рашкин.

Он добавил, что лучший способ победить на выборах – это найти для себя слабого, неприятного и непривлекательного оппонента. В США эта идея очень популярна, а политики даже вкладывают деньги в самого слабого кандидата, чтобы сделать из него своего главного оппонента.

В ситуации с выборами мы понимаем, что Трамп будет очень близок к власти, но у него за плечами много "груза". Байден это также знает. Но даже если Трамп выиграет, то все равно есть время, чтобы подготовиться к угрозе со стороны Путина.

Также не стоит отбрасывать вариант, что Байден выигрывает. Тогда мир имеет еще 4 года. Это время Путин просто потеряет, ведь Белый дом будет объединять союзников против России в разных сферах. После второй каденции Байдена мир будет еще сильнее, чем сейчас,

– отметил общественный и политический деятель из США.

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