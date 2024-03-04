В округе Колумбия размещена столица США – Вашингтон. Там за Хейли отдали голоса все 19 делегатов.
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Что известно о победе Никки Хейли
Ее победа в воскресенье (3 марта – 24 Канал) по крайней мере временно приостанавливает победу Дональда Трампа на избирательных соревнованиях Республиканской партии, хотя 45 президент США, вероятно, заберет еще несколько сотен делегатов в гонке в супервторник (когда наибольшее количество штатов проводит праймериз – 24 Канал) на этой неделе,
– отметило издание.
Ранее Никки Хейли заявила, что она не собирается покидать гонку, ведь считает, что "избиратели в других штатах заслуживают альтернативу Трампу".
Впоследствии Дональд Трамп прокомментировал победу Хейли в округе Колумбия. 45 президент США саркастически поздравил ее и назвал "королевой болот".
Стоит заметить, что в округе Колумбия демократическая партия имеет одни из самых сильных позиций. На выборах в 2020 году там победил демократ Джо Байден, набрав 92% голосов.
Последние новости о выборах в США
- Дональд Трамп победил на республиканских кокусах в Мичигане, Миссури и Айдахо.
- В то же время суд штата Иллинойс запретил Трампу участвовать в праймериз республиканцев. Соответствующее решение приняли из-за беспорядков в Капитолии 2021 года, когда там погибли люди. Аналогичное решение перед тем приняли в штате Колорадо и Мэн.
- Однако Трамп победил в родном штате Никки Гейл – в Южной Каролине. Конкурентка Трампа от республиканцев ранее говорила, что перспективы Дональда Трампа получить президентскую номинацию от Республиканской партии – это "самоубийство" для США.
- Кстати, выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.