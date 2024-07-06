Большие надежды: почему Путин так ждет Трампа на посту президента США

Владимир Путин заявил, что в России относятся очень серьезно к инициативам Дональда Трампа о "мире". Так называемый президент добавил, что видит в словах американского политика "искренность" и поддерживает их.

Путин понимает, что у Трампа нет никакой идеологии и радуется этому. Такое мнение 24 Каналу высказал исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн, добавив, что Трамп не верит в американское лидерство.

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Почему Путину нужна победа Трампа

Дональд Трамп не верит в свободный мир. Он готов поддерживать диктаторов и авторитарные страны, если считает, что их лидеры любят его. Все это открывает для Путина новые возможности.

Конечно, это не гарантии для российского диктатора, потому что условно через год Трамп может полностью изменить свои позиции. Однако уже сейчас Путин слышит заявления со стороны этого кандидата, что Соединенные Штаты выделяют Украине слишком много денег.

Для Трампа не существует принципов, он все рассматривает с точки зрения бизнеса. Поэтому Путин надеется убедить его, что помощь Украине якобы плохая инвестиция. А средства лучше вкладывать в США. Трамп может с этим согласиться,

– заметил Уриэль Эпштейн.

Преимущества в виде хаоса от Трампа получит и российская элита. К тому же Трамп уже заявлял. что если одна из стран-участниц НАТО платит недостаточно для обеспечения безопасности США, то Россия может делать все, что угодно, никакого ответа не будет. Все это очень выгодно для Кремля.

Большой риск заключается в том, что предугадать действия Трампа невозможно. Если кто-то из окружения уговорит его, что поддерживать Украину выгодно, то он это сделает. Тогда Путин станет еще более агрессивным и может произойти столкновение между США и Россией,

– добавил Уриэль Эпштейн.

Поэтому сейчас Путин действительно празднует, но риски для мира только растут, потому что шансы на столкновение между двумя странами достаточно велики.