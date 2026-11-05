Республиканцы призвали Трампа изменить курс после поражения на выборах и критикуют президента

Республиканцы и политические консультанты призвали Дональда Трампа пересмотреть подходы к управлению страной после выборов. Они требуют обновить команду Белого дома и отказаться от введения пошлин.

К критике также присоединился вице-президент США Джей Ди Венс. Об этом сообщает агентство Reuters.

Что говорят республиканцы?

Во вторник, 3 ноября, состоялись промежуточные выборы в Конгресс. Демократическая партия получила в свои руки и Палату представителей, и Сенат.

После перехода контроля над Конгрессом к демократам полномочия главы Белого дома оказались под значительным давлением. Оппоненты получили возможность блокировать президентские законодательные инициативы, начинать расследования деятельности исполнительной власти и приостанавливать утверждение назначений на должности.

Аналитики ожидают, что в таких условиях американский лидер будет активнее прибегать к односторонним шагам и шире применять исполнительные указы.

Республиканский стратег Джон Фихери прямо назвал результаты прошедшего голосования чрезвычайно ощутимым ударом для президента.

Ему нужно полностью обновить свою команду. Отныне с каждым днем он будет становиться все более политически беспомощным,

– заявил Фихери.

Напряженная обстановка наблюдается и внутри самой президентской администрации. Один из чиновников Белого дома сообщил, что сотрудники морально готовятся к отставке части коллег, изменениям в правительстве и постоянным проверкам.

Сейчас находиться здесь просто невыносимо. Моральный дух настолько низок, насколько это вообще возможно,

– рассказал чиновник.

Помимо решений во внешней политике и введения новых тарифов, партийцы обращают внимание на неудачное смещение акцентов во внутренних делах. Еще летом электорат возмущался тем, что президент сосредоточился на строительстве бального зала и реконструкции столичных ведомственных зданий вместо решения насущных проблем.

Если в следующие два года Трамп будет говорить ту же ерунду, на следующих выборах нас снова разгромят,

– сказал один из советников.

Что сказал Джей Ди Венс?

Вице-президент США, которого называют вероятным политическим преемником Трампа, в среду дистанцировался от американского лидера. Политик отметил, что война в Иране стала причиной поражения на выборах. Стратеги и партийные чиновники считают, что подобные расколы могут стать более распространенными.

Издание Axios писало, что Венс был одним из тех, кто выступал в поддержку соглашения с Ираном. Он был среди тех в окружении Трампа, кто считал, что возобновление боевых действий не изменит ситуацию к лучшему.

Напомним, что до того, как стать вице-президентом, Джей Ди Венс критиковал Дональда Трампа. Он называл тогда еще лишь кандидата в президенты "фашистом".

В то же время в официальном заявлении администрации заверили, что демократам якобы не удастся свести на нет "достижения" Трампа. В Белом доме также подчеркнули достижения политика, среди которых укрепление границ и энергетическая независимость.

Напомним, что часть республиканцев призвала к смене курса в преддверии президентских выборов 2028 года. Аналитик Грегг Пеппин выразил надежду, что Республиканская партия перевернула страницу эпохи Трампа и откроет путь новым лидерам и приоритетам.