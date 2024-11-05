Все с ног на голову: что странного происходит перед выборами в США

Накануне выборов в США, которые состоятся уже сегодня, в стране происходят странные вещи. Избиратели страны немного "перепутали" тех, кого логично должны были бы поддерживать.

Так, демократы могут поддерживать демократы могут поддерживать Дональда Трампа, а республиканцы – Камалу Харрис. Об этом 24 Каналу рассказала председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, отметив, что любой кандидат будет поддерживать Украину из-за определенной особенности механизма.

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Что странного происходит перед выборами в США

Глава благотворительного фонда рассказала, что сейчас в США люди стоят в огромных очередях на избирательных участках. Есть много случаев, когда демократы поддерживают Трампа, а республиканцы говорят, что он ужасен и поддерживают Харрис.

Кто лидирует на выборах: смотрите карту

Даже в Конгрессе есть республиканцы, которым не нравится Трамп и демократы, которым не нравится Харрис.

Такое есть везде, все запуталось. Это многое говорит о политике, психологии и социологии, что любой победитель будет связан с руками и ногами,

– отметила Романова.

Глава благотворительного фонда отметила, что среди американцев есть предположение, что если лидер Республиканской партии победит, он хочет стать американским диктатором. Однако Конгресс страны не позволит ему это сделать.

Романова уверена, что Украина сможет договориться с Трампом не потому, что он может это сделать, а потому, что за ним стоят определенные люди.

За ним стоят и демократы, и республиканцы. Американский механизм пока работает. То же самое будет и с Харрис, она имеет очень проукраинский почерк,

– сказала она.

Глава благотворительного фонда добавила, что кто бы из кандидатов не выиграл, США, несмотря на все недостатки, будет оставаться цивилизованной страной и поддерживать Украину. В США будут дискуссии относительно размера и эффективности помощи нашей стране, но точно никто не поддержит Россию.

Кстати, в конце сентября этого года Владимир Зеленский встречался и с Харрис, и с Трампом. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что президент Украины имеет хорошие личные отношения с обоими кандидатами, и ни один из них не позволит Владимиру Путину победить.