"Оскорблен, потому что проигрывает": интервью с Фурсой о позорных для Трампа выборах и сближении с Россией

Дональд Трамп приближается к промежуточным выборам в США на фоне экономических проблем, которые все сильнее сказываются на его рейтинге. В то же время американский президент продолжает сближаться с Россией и оставляет Украину в зависимости от своих решений. Однако за этими шагами не обязательно стоит продуманная стратегия – политика Трампа продиктована его личными интересами и борьбой за политическое будущее.

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Как результаты выборов 3 ноября могут повлиять на дальнейшие действия американского президента, какие преимущества получает Владимир Путин от высоких цен на нефть и почему Украина рискует столкнуться с проблемами финансирования в 2028 году – об этом, а также о ситуации в энергетике в преддверии зимы "24 Канал" поговорил с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой в эксклюзивном интервью.

Как для Трампа с треском проходят выборы в США?

Начнем с политики США. Твой взгляд на все происходящее – это американские горки, которые после 3 ноября могут свернуть снова в другую сторону? Или все-таки готовится худший сценарий для Украины?

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Я не знаю, о каких сценариях идет речь и кто их готовит. Нет никаких сценариев. Есть непредсказуемый Трамп, у которого нервы на пределе из-за того, что они с треском проиграют выборы 3 ноября.

И вероятность того, что демократы возьмут Сенат, уже превышает 60%. Это очень высокий показатель, 63%, кажется. И все это вызвано экономическими проблемами, которые породил сам Трамп. Собственно, вот и все.

Трампа избирали президентом благодаря экономике. И из-за экономики он сейчас проигрывает нынешние выборы.

И, собственно, отсюда эта его риторика, очень похожая на деменцию.

А какой такой большой куш Соединенные Штаты могут сорвать в деле с Россией, что вытащит их из экономической пропасти, в которой они оказались? Если ты говоришь, что это экономические проблемы?

Нет, Россия никак не поможет решить экономические проблемы. Россия здесьбыла нужна для того, чтобы провести вербальную интервенцию на рынок через дизельное топливо. Это не сработало.

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И мы видим, что сейчас Brent торгуется уже выше 111 долларов за баррель, а дизельное топливо также близко к рекордным показателям.

Кроме того, Карлсон сейчас прилетел в Россию для того, чтобы " привлечь американца ", который был заложником Путина с 2022 года. И, собственно, также рассчитывали на то, что перед выборами вы привезете американца и покажете, как спасли гражданина США.

В то же время то, что Карлсон там наговорил – а говорил он как девелопер, а не как человек, который хоть что-то смыслит в политике, – нивелировало весь положительный эффект от освобождения заложника. Потому что " назвать Путина гуманистом " – это даже для Америки слишком.

Но, повторяю, американские выборы – это прежде всего экономика. И поскольку исправить ситуацию в экономике Трамп никак не может, он только ухудшает ситуацию. Каждый день ухудшает, и, собственно, так же ухудшаются его шансы.

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Возможно, американский президент хочет как-то через Россию оказать давление на Иран?

Мы не видим, чтобы он оказывал давление на Иран. Прямо не видим. Тем более делать это через Россию. Россия заинтересована в продолжении войны, потому что Россия выигрывает от этих безумных цен на нефть, которые сейчас существуют.

И Иран сейчас видит себя в сильной позиции. Поэтому никто ни на кого не давит. Это просто, опять же, хаос.

И не стоит искать рациональное объяснение. Рационализировать, ладно, можно в рамках логики Трампа, но никакой стратегии нет, просто физически нет.

Сейчас у России огромные потери на фронте, а мы восстанавливаем десятки населенных пунктов. Почему именно в этот момент Вашингтон протягивает Москве руку помощи?

У Трампа нет такой логики. Он действует исключительно в своих интересах. Неважно, что происходит. Ему плевать на Украину.

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У него сейчас выборы. И все это происходит потому, что ему нужна поддержка во время выборов. Вот и все.

Прогнозы

А может быть так, что до конца этого года мы еще услышим, что американский президент скажет: "Украинская армия очень сильна, я горжусь этими воинами" и так далее?

С Трампом может случиться что угодно. Опять же, как он может придумать ливень, который был перед вторжением, – самый сильный за 10 лет ливень в феврале в Киеве, – так и сказать что угодно потом.

Сейчас он обижен на Зеленского, потому что находится в очень уязвимом положении. Он проигрывает выборы, он это знает, и эта обида доминирует.

Что будет доминировать, какой его личный интерес будет преобладать через месяц, – никто вообще не знает и не может представить. И даже сам Трамп не может представить.

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За что он обижен на Зеленского? За то, что тот отрезал, или что?

В том числе да, за первую эмоциональную реакциюпосле дизельного соглашения. Это была ошибка. Они себе тоже позволяли многое в Овальном кабинете. Но они – это они, а мы – это мы.

Вопрос в том, что наша позиция все-таки зависит от них, а у них президент Трамп, которого лучше не раздражать. И с этим фактором нужно жить.

Да, это очень неприятно. Это, знаете, выглядит так, будто у вас в большой семье есть дедушка-мультимиллионер, который должен оставить вам наследство, и вы вынуждены ему угождать. Он вас уже бесит, вы его ненавидите, но вынуждены говорить ему приятные вещи, потому что не хотите остаться без ваших 10 миллионов долларов.

А кому достанется наследство?

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Возможно, всем, возможно, никому. Может, он передаст его на спасение диких животных в Африке. Все возможно. Но сейчас нам нужны эти поставки из Америки, нам нужны эти разведданные, нам нужен Starlink.

И да, нам это нужно от людей, которые нам не нравятся, и которым, безусловно, не нравимся мы. Но мы вынуждены вести себя так, и они вынуждены вести себя так.

Кроме того, есть и определенный меркантильный интерес, в том числе связанный с продажей оружия. Поэтому у нас нет права на эмоциональные реакции. Эмоциональность у Зеленского иногда была сильной стороной, как в начале вторжения, когда это очень помогло и создало соответствующую картинку и определенные решения. Но со временем это стало недостатком.

Журналистка ABC спрашивает Трампа: "Вы ослабили санкции против России ради освобождения американца. Разве это не уступки Путину?". А он ей отвечает: "Вы глупая, из какого вы издания?". Это же просто вопрос, на который он не хочет отвечать, потому что знает, что эта журналистка права? Или просто это глупый вопрос с той точки зрения, что все уже должны были привыкнуть к тому, что американский президент именно так и ведет дела?

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Скорее всего, первый вариант. Опять же, мы не психиатры Трампа, и на эту тему можно писать диссертации, но, скорее всего, он это понимает. Ему не нравится чувствовать себя слабым.

И даже намеки на свою слабость или на ошибки он встречает именно такой агрессией. Это то же самое, что когда Зеленский сказал о слабом решении, а Трампу передали, что Зеленский назвал его слабым. Вот и все. Это такая же реакция.

Какие привилегии получил Путин от США?

Сейчас получается, что россияне очень много зарабатывают на нефти, но параллельно мы видим дыру в бюджете. Получается, что война уже обходится им так дорого, что все деньги уходят туда?

Безусловно, война дорогая. Более того, в России с начала года существенно упала добыча нефти. Они продают меньше нефти, чем могли бы, добывают меньше нефти. Есть и те наши удары по НПЗ, которые приводят к большим потерям.

Частично эти избыточные доходы, которые получает Путин, идут на компенсацию владельцам нефтеперерабатывающих заводов. Но так, война – это основной фактор давления на российскую экономику.

Война – это очень-очень дорого, и она существенно истощает экономику.

Просто без высоких цен на нефть война истощала бы российскую экономику гораздо сильнее и гораздо быстрее. А так, к сожалению, Путин получил этот буфер, эту подушку безопасности благодаря деятельности Трампа.

Есть ли шанс на возобновление санкций покойного Линдси Грэма?

На самом деле, с самого начала эти санкции в отношении России не имели шансов на введение. Будем честны.

Вряд ли мы должны были ожидать, что на покупателей российской нефти, а это Индия и Китай, будут введены пошлины в 100% или 500%. Это просто было нереалистично.

Реальность такова, что мы были правы, когда не ожидали этого. Мне трудно было представить тот мир, где Трамп вводит 100-процентные пошлины на Китай и Индию. Ну, я просто не могу себе такой мир представить.

С Китаем он уже поиграл в торговые войны и потерпел поражение. Индия сейчас важна для сотрудничества с Соединенными Штатами и является важным элементом противостояния с Китаем, как противовес Китаю. Поэтому я не мог бы представить введение таких пошлин.

Так же как не могу представить, чтобы Китай сейчас полностью отказался от российской нефти. Россия сейчас для него – сырьевой придаток. Для Индии это также важно. И надавить на них здесь так, с ходу, было нереалистично.

Поэтому на самом деле эти санкции не имели шансов быть введены именно в той части, которую Трамп и отложил. Это создает для него очень негативный политический фон. И нам это на руку. Нам выгодно продолжение всех этих разговоров, атак и так далее, потому что это снижает вероятность реальных уступок Путину. Это было в расчете, условно говоря.

Мы ожидали, что он не введет, но, может, вместо этого он хотел еще больше угодить Путину. А не может, потому что он здесь уже выгребает.

Действительно ли Трамп, Си и Путин хотят "делить мир"?

Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина, если она состоится, – как они будут делить мир?

Они могут как угодно. Мы с вами можем встретиться и начать делить мир. Мир от этого не сильно разделится. Кто они такие, чтобы делить мир? Вот реально, кто они такие?

Для меня эта встреча на самом деле является иллюстрацией неудачной стратегии Трампа и части республиканцев, которые хотели отторгнуть Россию от Китая и привлечь ее в западный мир. А в итоге Путин говорит: "Ну, давайте втроем посидим".

Не очень у них получилось отторгнуть Россию от Китая.

А эта встреча экономически невыгодна. Соединенные Штаты и Китай – имеют гораздо более мощные экономики, чем сейчас Россия. Не так ли?

Безусловно. И поэтому, если и делить мир, то Россия там лишняя.

На самом деле здесь проявился рациональный Трамп, потому что он сказал, что готов встретиться в этом формате для обсуждения ядерного разоружения, ведь это три крупнейших ядерных арсенала. В этом контексте эта встреча имеет смысл. Во всех остальных контекстах эта встреча вообще не имеет смысла.

СССР и США очень долго и часто договаривались об уменьшении ядерного вооружения, об ограничениях и так далее. Поэтому я бы не сказал, что именно по этой теме результат предсказуем.

Бывший президент США Билл Клинтон в последнее время очень редко появляется на публике. Но сейчас он заявил, что ему очень жаль наблюдать за поведением лидеров его страны и что Трамп на самом деле предает партнера, предает Украину. Какой у Билла Клинтона вообще сейчас может быть интерес? Он же не бизнесмен. Зачем ему это?

Послушайте, я, находясь в Киеве, не имею представления, каковы сейчас жизненные ориентиры Билла Клинтона. Я не думаю, что ему есть что искупать, потому что то, что Украина откажется от ядерного арсенала, как и Казахстан, было условием признания нашей независимости.

Избежать этого было невозможно. Просто невозможно. У нас не было денег, у нас не было возможности хранить этот арсенал. Могли ли мы получить что-то большее? Теоретически могли, но допускало ли в принципе руководство Украины в 1993–1994 годах поднимать вопрос о вступлении в НАТО? Нет, не допускало, и все.

Поэтому здесь, в принципе, не за что искупать вину перед Биллом Клинтоном. Но подколоть республиканцев в момент выборов – почему бы и нет? Поэтому, как и Барак Обама, Билл Клинтон выходит и фактически принимает участие в выборах.

Готова ли украинская энергетика к зиме?

Россия якобы планирует полностью вывести из строя нашу энергетику к середине ноября. Насколько мы к этому готовы?

Россия хочет вывести нас из строя в энергетике до ноября еще с ноября 2022 года. Я советую об этом помнить.

Сейчас речь идет уже не об энергетике Украины, а исключительно об энергетике Киева, где из Киева хотят сделать остров и отрезать поставки. Опять же, это соревнование. Россияне будут выводить из строя, мы будем восстанавливать.

Они сейчас не выводят из строя генерацию, это нужно понимать. Они выводят из строя подстанции, которые помогают доставлять электроэнергию в Киев.

Есть ли вероятность, что у них получится? Я думаю, что нет. Станет ли у нас ситуация с электроэнергетикой хуже, чем сейчас? Да, станет.

Но это не первая зима, которую мы так переживаем, как показала предыдущая зима. Во-первых, украинцы уже очень хорошо подготовлены в плане электроэнергии. Гораздо более чувствительная тема – это вопрос с теплом. Но здесь все зависит от погоды, на самом деле.

И насколько острой для нас будет проблема атак на теплогенерацию, зависит исключительно от погоды. То есть, если будет зима, как в прошлом году, -20, вот и все, – то да, тогда Кличко прав, и лучше быть где-нибудь в Ужгороде в этот момент.

А если будет стандартная зима последних 15 лет, когда около нуля и серо, тогда это не смертельно, опять же.

Россия сейчас очень активно пользуется тем, что у нас нет нормальной защиты от баллистики. Я так понимаю, что о лицензии на Patriot мы уже просто не говорим? Это просто нереалистично?

Это никогда не было реалистично. У нас никогда не было возможности изготовить это, по крайней мере, в ближайшие годы. Просто не было. Может, через 5–7 лет в совместном предприятии с поляками кто-то что-то бы производил.

Но когда мы говорим о "Патриоте", нужно понимать, что это высокотехнологичное оружие, и в нем есть очень сложные технологические элементы. А этих технологических элементов просто мало производят.

Та самая головка самонаведения, которую производит Boeing. Он выпускает очень ограниченное количество в год. И пока у него нет планов существенно увеличивать это количество, потому что это не основной вид его бизнеса, чтобы заморачиваться и так далее.

Поэтому речь все равно идет о далекой-далекой перспективе. Любое сотрудничество в плане лицензии на "Патриот".

Какие риски ждут Украину из-за Франции?

Кто сейчас экономически более устойчивый, на твой взгляд? Украина при поддержке западных партнеров и их денег или Россия при поддержке доходов от нефти?

Украина, безусловно.

И будет ли так и дальше, учитывая наши дыры в бюджете?

Наши дыры в бюджете зависят исключительно от политической воли парламента и Офиса Президента проголосовать за то, чтобы дыры были закрыты. Все.

Поэтому для нас сейчас самый большой риск – это выборы во Франции и возможные проблемы с финансированием в 2028 году. На 2027 год мы будем себя обеспечивать.

Но здесь может быть очень позитивный поворот: пока что Европа отказывается рассматривать конфискацию замороженных российских активов, поскольку она, условно говоря, постоянно оставляет эту опцию на черный день, финансируя нас из других источников.

Они не специально это делают. Это трудное решение, которое нужно как-то реализовать: оказать давление на Бельгию и так далее.

Но получается, что они фактически оставляют эти деньги на черный день. Ведь, опять же, сегодня доходность французского десятилетнего бонда превысила 5%. Это очень высокий показатель. У Франции огромные проблемы с бюджетом.

Франция – главный претендент среди стран G7 на бюджетный финансовый кризис, когда будут говорить о дефолте Франции, как когда-то говорили о дефолте Греции.

Франция – это не Греция, это гораздо больший рынок, и это гораздо больший стресс для экономики. Но соотношение долга к ВВП во Франции составляет 118%. И они уже не выдерживают этого.

Было хорошо, когда деньги были бесплатными, а сейчас уже 5% в плюс. Поэтому эти бюджетные проблемы и связанные с ними проблемы популистов, возможности для победы популистов. Потому что экономические проблемы порождают спрос.

И "Альтернатива для Германии" – это не о миграции, и Ле Пен – это не о миграции. Это об экономических проблемах, экономических вызовах, так называемом кризисе стоимости жизни.

"Альтернатива для Германии" и Марин Ле Пен просто нашли козла отпущения, что во всех проблемах виновата только Украина?

Они еще пришли к выводу, что во всех проблемах виновата миграция. Но Украину обвиняют именно в этом. "Альтернатива для Германии" чуть больше, чем Ле Пен.

Ле Пен просто говорит, что у них нет денег на Украину, и у них действительно нет денег. А сокращать расходы внутри Франции – мы видим, почему это приводит к проблемам. Франция испытывает огромные проблемы.

С Германией все проще, но там так же есть инфляция, так же она давит, и так же это инфляционное давление порождает спрос на популистов, которые приходят и говорят: "Виноваты мигранты". Например, виноваты мигранты и украинцы.

Но это поиск козла отпущения, как всегда, когда нужно найти кого-то виновного, когда люди ощущают ухудшение уровня жизни. А ухудшение уровня жизни они ощущают из-за инфляции.