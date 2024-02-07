Может пойти на диалог с Путиным: чего добивается Дональд Трамп

В мире все серьезнее относятся к возможной победе Дональда Трампа на выборах США в ноябре 2024 года. Это может понести ряд очень серьезных последствий для Штатов.

Дональд Трамп чрезвычайно непредсказуемый политик и имеет собственный взгляд на многие вещи. Однако это может сыграть злую шутку с Соединенными Штатами. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, также объяснив, как Трамп делает себе же медвежью услугу.

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Трамп может использовать Россию

О связях экс-президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина сейчас чаще пишут в западных СМИ. Между тем продолжается и расследование о вмешательстве России в избирательные процессы, когда Трамп избирался на пост президента. Поэтому предположения о возможном давнем и будущем сотрудничестве Трампа с Путиным имеют все основания.

Трамп сейчас может снова заручиться поддержкой России в своей избирательной кампании. Как по мне, это более чем очевидно. Трамп заинтересован в диалоге с Россией,

– подчеркнул Валерий Клочок.

На это, к слову, указывает и активность американского пропагандиста, а по совместительству и республиканца-консерватора Такера Карлсона, который приехал в Россию и заявил, что возьмет интервью у Владимира Путина.

"Трамп и его "компашка" указывают, что у них на повестке дня вовсе не демократия. Мне жаль американцев, которые слепо поддерживают Трампа, ведь они ставят под угрозу многовековые достояния США, где научились уживаться разные люди, но они умеют ценить друг друга и свободу. Сейчас Трамп будет подрывать эти ценности. Это очевидно", – отметил Клочок.

Преодоление миграционного кризиса и помощь Украине

Между тем в помощи для Украины, а также с решением миграционного кризиса в США нет продвижений.

В Сенате республиканцы соглашаются принять законопроект, говоря, что компромисс наконец найден. Зато в Палате представителей Конгресса США заговорили о том, что новый законопроект является еще хуже старого, поэтому голосование не состоится.

Это говорит республиканец, один. А кто он такой? Это "фунт" Трампа, вполне несамостоятельный политик (говорится о Майке Джонсоне, спикере Конгресса США – 24 Канал). Есть протрамповское крыло, которое выступает за то, чтобы законопроект не был принят. Все были убеждены, что Байден пойдет на все уступки Трампа, примут этот документ и миграционный вопрос решат, и финансовая помощь будет. Но Трампу это не нужно, ему нужен кризис,

– подчеркнул Клочок.

Почему Трамп не хочет решить миграционную проблему

Сенат США представил законопроект по охране границы, помощи Украине, Тайваню и Израилю на более 118 миллиардов долларов. Он также предусматривает изменения в законодательство США относительно границы и нелегальных мигрантов. По данным издания Barron's, Дональд Трамп призвал республиканцев не поддерживать двухпартийное соглашение по безопасности границы и помощи другим странам. По его словам, необходимо разделить вопрос границы и любых видов и форм иностранной помощи.

Собственно, Трамп в своей предвыборной кампании делает очень большую ставку именно на миграционный кризис в США. Поэтому он выступает против любого компромисса. Другими словами, ему не нужно решение проблемы с мигрантами до выборов в ноябре. Фактически, чем хуже станет ситуация, тем для него лучше. Ведь все можно будет "спихнуть" на Джо Байдена.

Трамп вредит сам себе

Если даже отбросить вопрос с помощью для Украины, то само голосование за миграционную реформу крайне необходимо для Соединенных Штатов. Об этом говорят и демократы, и сам президент США Джозеф Байден.

"Митч Макконел, глава республиканцев в Сенате, вменяемо понимает, что если сейчас не проголосуют за эту реформу, то потом – тем более нет. Немало в американской прессе писали о том, что в Палате представителей этот законопроект поставят на голосование несмотря даже на нежелание Джонсона. Применят какую-то нетрадиционную процедуру и поддержат этот документ", – заметил Клочок.

При этом следует понимать, что кризис возник не просто в Конгрессе, но и в самой Республиканской партии из-за самой политики трампистов. В частности, даже Никки Хейли попросила об охране, ведь ей угрожают как главной оппонентке Дональда Трампа в Республиканской партии.

Трамп, заигравшись, вредит сам себе. Американская социология показывает, что у Байдена скорее выиграет Никки Хейли, чем Трамп. Американцы повсеместно говорят, что самая большая проблема в США – с мигрантами. Когда протрамповское крыло говорит, что за законопроект не надо голосовать, а Трамп этим процессом руководит публично – мне кажется, он просто не понимает последствий,

– подытожил Клочок.

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