У Трампа рассказали, какими будут его первые шаги по возвращении в Белый дом

Дональд Трамп после возвращения в Белый дом прежде всего займется вопросами нелегальной миграции и добычи нефти. В частности, будущий президент США будет решать вопросы, изменения по которым может ввести исполнительными указами, то есть без дополнительного одобрения Конгресса.

Трамп превратил Республиканскую партию в "партию рабочего класса", что показало рост поддержки со стороны темнокожих избирателей и избирателей латиноамериканского происхождения, пишет 24 Канал со ссылкой на заявления в эфире CBS старшего советника предвыборной кампании Дональда Трампа Джейсона Миллера.

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Чем займется Трамп в Белом доме в первую очередь

Вся политика по безопасности границ, которая была введена Трампом, может быть просто возвращена так, как она была раньше. Им (команде Трампа – 24 канал) не нужно решение Конгресса, чтобы вернуть защиту границы,

– заявил Миллер.

Также он сказал, что Дональд Трамп расширит разведку энергоресурсов, чтобы снизить цены. Относительно других действий, то они будут требовать законодательных действий и соответствующих решений.

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Кстати, СМИ писали, что Дональд Трамп может поговорить с Владимиром Путиным уже 6 ноября. Такой телефонный разговор, по мнению старшего научного сотрудника Королевского института объединенных сил Тима Вилласи-Вилса, создала бы ожидания урегулирования путем переговоров.