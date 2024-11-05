Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение кандидата в президенты США от республиканцев в сети Х.

Важно Американцы выбирают нового президента: все, что известно о выборах в США

Трамп сделал заявление в день выборов

Кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал день выборов самым важным в американской истории. Кроме того, он призвал избирателей не покидать очереди на участках.

Все заявление Трампа пронизано энтузиазмом и надеждами, что именно он станет победителем на выборах.

Мне нужно, чтобы вы отдали свой голос, хоть бы сколько времени это заняло. Оставайтесь в очереди! Радикальные коммунисты-демократы хотят, чтобы вы собрали вещи и отправились домой. Вместе мы одержим большую победу и снова сделаем Америку великой,

– написал Трамп в сети.

Интересно, что ранее Трамп выдавал совершенно противоположное заявление. Кандидат от республиканцев предполагал, что может проиграть на выборах президента США, но считает, что лидирует во всех семи "шатких" штатах.