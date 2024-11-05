Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис кандидата у президенти США від республіканців у мережі Х.

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Трамп зробив заяву у день виборів

Кандидат у президенти США Дональд Трамп назвав день виборів найважливішим в американській історії. Крім того, він закликав виборців не покидати черги на дільницях.

Вся заява Трампа пронизана ентузіазмом та надіями, що саме він стане переможцем на виборах.

Мені потрібно, щоб ви віддали свій голос, хоч би скільки часу це зайняло. Залишайтеся в черзі! Радикальні комуністи-демократи хочуть, щоб ви зібрали речі й вирушили додому. Разом ми здобудемо велику перемогу і знову зробимо Америку великою,

– написав Трамп у мережі.

Цікаво, що раніше Трамп видавав зовсім протилежну заяву. Кандидат від республіканців припускав, що може програти на виборах президента США, але вважає, що лідирує у всіх семи "хитких" штатах.