Трамп "отомстил" журналистам и не пустил их к освещению своей вечеринки после выборов, – СМИ

В США происходит подсчет голосов. Стало известно, что нескольким журналистам отказали в аккредитации для освещения вечеринки наблюдения за выборами Дональда Трампа во Флориде.

Речь идет о по меньшей мере о шестерых журналистах, которые работают в изданиях Axios, Politico и Puck, передает 24 Канал со ссылкой на "Голос Америки".

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Отмечается, что трем репортерам и фотографу Politico сначала позволили посетить мероприятие, но во вторник они узнали, что им отказали в аккредитации.

Источник "Голоса Америки" сообщил, что такое решение может быть связано с тем, что Politico писало о белом националисте, который работал в кампании Трампа в Пенсильвании, а затем был уволен.

Тари Палмери, политической корреспондентке новостного сайта Puck, публично отказал в аккредитации соруководитель кампании Трампа Крис Лачивита. Ранее в соцсети "Х" он написал, что Палмери отказали в освещении вечеринки в Мар-а-Ларго из-за ее "склонности" писать чушь.

Репортеру Axios Софии Цай отказали в полномочиях вскоре после того, как она сообщила о "беспокойстве" в кампании Трампа накануне дня выборов.

Медиа аналитики выражают беспокойство, что Трамп ограничит свободу прессы в США, если вернется в Белый дом.

Тем временем появилось фото с вечеринки в Мар-а-Ларго. На нем Дональд Трамп, Илон Маск и глава UFC Дана Уайт вместе следят за ходом выборов президента США.

Фото из открытых источников

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Напомним, что NYT прогнозирует победу именно республиканцу.