Разведка США предупредила Трампа об угрозе убийства со стороны Ирана

Американская разведка предупредила Трампа, что есть вероятная угроза его убийства со стороны Ирана. Ведь Тегеран стремится достичь дестабилизации и хаоса в США.

Соответствующую информацию издание Reuters написало со ссылкой на заявление кампании кандидата от Республиканской партии.

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Что известно о вероятном покушении на Трампа

Президент Трамп был проинформирован ранее сегодня (25 сентября – 24 Канал) офисом директора национальной разведки о реальных и конкретных угрозах со стороны Ирана убить его с целью дестабилизации и посеять хаос в Соединенных Штатах,

– заявили в кампании Трампа.

Там объяснили со ссылкой на представителей разведки, что:

угрозы со стороны Ирана "выросли за последние несколько месяцев";

правительственные чиновники США работали над защитой Трампа и гарантировали, что это не повлияет на выборы.

Сам Дональд Трамп, который является кандидатом в президенты США, написал в своей соцсети о "больших угрозах" его жизни со стороны Ирана. Лидер республиканцев заверил, что злоумышленники не имели успеха, однако "они попытаются снова".

Заметьте ФБР дало четкий ответ на вопрос, что именно ранило Трампа

Кстати, 15 сентября произошла стрельба во Флориде возле международного поля для гольфа Trump West Palm Beach. ФБР расследует дело как попытку покушения на Дональда Трампа.