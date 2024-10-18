Без пуль, но тоже война, – Зеленский об избирательных перипетиях в США и их влиянии на Украину

США 5 ноября будут выбирать нового президента. По словам Владимира Зеленского, выборы в Штатах могут повлиять на войну в Украине.

Какое они будут иметь влияние, пока неизвестно. Об этом президент Украины рассказал в эфире телемарафона, пишет 24 Канал.

Смотрите также Партнеры должны передать России план завершения войны, - Зеленский

У США – свои вызовы

"Главный донор демократии в Украине – США. И если их политика после выборов изменится, то вот эти изменения являются планом Б", – сказал Зеленский.

По словам президента, какой она будет, пока неизвестно. Потому что сейчас в США могут звучать различные заявления за или против Украины.

Как оно будет после, никто не знает, потому что они борются не за Украину, а борются на своих выборах, что справедливо для их государства. Для нас – не очень, потому что мы должны оставаться в фокусе,

– отметил он.

Глава государства отметил, что в США сейчас своя война – "без пуль, но также война".

"И там люди идут на те или иные шаги, те или иные заявления, те или иные слова, которые могут быть даже взрывами в Украине. Но у них это политика, к сожалению", – объяснил Зеленский.

Он также отметил, что выборы в США – это прежде всего выбор курса для страны, и у нее свои вызовы.