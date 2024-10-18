Який вони матимуть вплив, наразі невідомо. Про це президент України розповів в етері телемарафону, пише 24 Канал.

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У США – свої виклики

"Головний донор демократії в Україні – США. І якщо їхня політика після виборів зміниться, то ось ці зміни є планом Б", – сказав Зеленський.

За словами президента, якою вона буде, наразі невідомо. Бо зараз у США можуть звучати різні заяви за чи проти України.

Як воно буде після, ніхто не знає, бо вони борються не за Україну, а борються на своїх виборах, що справедливо для їхньої держави. Для нас – не дуже, бо ми повинні залишатися у фокусі,

– зауважив він.

Глава держави зауважив, що у США зараз своя війна – "без куль, але також війна".

"І там люди йдуть на ті чи інші кроки, ті чи інші заяви, ті чи інші слова, які можуть бути навіть вибухами в Україні. Але у них це політика, на жаль", – пояснив Зеленський.

Він також зауважив, що вибори у США – це насамперед вибір курсу для країни, і у неї свої виклики.