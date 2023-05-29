Лучшего лидера для отношений с Россией туркам не найти, – политолог о победе Эрдогана

После победы на президентских выборах Реджеп Тайип Эрдоган входит в свое третье десятилетие у власти в Турции. В то же время, оппоненты называют его победу пирровой.

Общество Турции расколото пополам и результаты выборов, в которых победил Эрдоган, еще раз это продемонстрировали. Такой мыслью с 24 Каналом поделился политолог Андрей Вигиринский.

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Турки поддерживают политику Эрдогана

Если бы на турецких выборах с отрывом 4% победил представитель оппозиции, то эту победу тоже надо было бы называть пирровой.

Мы не имеем права как суверенная, независимая, демократическая страна, нивелировать значение избирательных процессов в другом суверенном государстве,

– подчеркнул Вигиринский.

Выборы показали, что большинство населения Турции предпочитает ту политику, которую страна проводит около двух десятков лет на разных политических этапах Эрдогана.

"До 2028 года президентом Турции будет Эрдоган, судя по всему это его последний срок", – сказал политолог.

Придется выбирать

Политика Эрдогана довольно неоднозначна. Он якобы поддерживает цивилизованный мир, но вместе с тем активно сотрудничает с Россией. Сейчас президенту Турции удается балансировать между Европой и Россией, однако рано или поздно придется сделать выбор.

Если Европа введет широкие санкции, Эрдогану будет сложно балансировать. Ему придется выбирать между тем, что у него есть с Россией и Европой,

– отметил Вигиринский.

Перед президентскими выборами в Турции Россия делала все, чтобы подтвердить конкретными действиями репутацию Эрдогана как сильного лидера.

"Там и отсрочка платежей на газ, и запуск атомной электростанции, анонс газового хаба, зерновое соглашение. В целом лучшего лидера для отношений с Россией народу Турции не найти", – добавил политолог.

Эрдоган сможет балансировать, пока стороны это будут позволять. Если Запад или Восток пойдут по пути эскалации, то балансировать будет сложно.

Эрдоган победил на президентских выборах