Эрдоган против Кылычдароглу: первые результаты второго тура выборов президента Турции

В Турции завершилось голосование во втором туре президентских выборов. Страна выбирает нового лидера между действующим президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и кандидатом от объединенной оппозиции Кемалем Кылычдароглу.

Прежде до 21:00 должен был действовать запрет на публикацию предварительных результатов выборов. В 18:15 по Киеву центральный избирательный комитет Турции снял этот запрет и СМИ публикуют результаты обработки первых голосов. Однако данные разнятся.

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Продолжается открытие избирательных урн

Избирательные комиссии продолжают открывать избирательные урны для дальнейшей обработки результатов голосования.

По состоянию на 18:35 турецкие СМИ публикуют такие результаты обработки бюллетеней:

Реджеп Эрдоган – 55,26%, или более 16,8 миллиона голосов;

Кемаль Кылычдароглу – 44,74%, или более 13,6 миллиона голосов.

По данным избирательной комиссии, явка на голосовании составила более 83% избирателей.

Выборы президента Турции

Выборы президента Турции проходят на фоне экономического кризиса в стране, вызванных инфляцией и последствиями разрушительного землетрясения, которое в феврале этого года унесло десятки тысяч жизней.

В первом туре ни один кандидат не набрал более 50% голосов, поэтому в стране объявили второй тур, в который вышли действующий президент Реджеп Эрдоган и кандидат от объединенной коалиции Кемаль Кылычдароглу.

Кемаль Кылычдароглу стал кандидатом в президенты от коалиции 6 оппозиционных партий. Политик известен тем, что всегда был в оппозиции к турецким властям. Кылычдароглу обещает вернуть в Турцию демократию и провести курс на сближение с Евросоюзом и США.

Синан Онан – кандидат, занявший третье место в третьем туре, поддержал Реджепа Эрдогана. Онан в первом туре набрал 5% голосов.

Кемаль Кылычдароглу является сторонником действующей внешней политики Турции в контексте войны в Украине – он, как и Эрдоган, считает необходимыми экономические связи с Россией. Однако в преддверии первого тура он обвинил Россию в попытке вмешаться в выборы.