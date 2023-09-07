Парламентские выборы в Украине должны были быть осенью 2023 года, а президентские – в марте 2024 года. Но из-за введения военного положения с 24 февраля 2022 выборы невозможны. По мнению Данилова, нужно считаться с войной. Об этом он сказал в эфире "Завтрака с 1+1".

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Аргументация секретаря СНБО

Сейчас нам еще надвигают – давайте проводить во время войны выборы. Я могу сказать: как только агитаторы зайдут в окопы – мы проиграем. Не может агитация быть в окопах, а наши люди находятся в окопах,

– сказал он.

По словам Данилова, государство должно обеспечить голосование граждан, но это невозможно – часть людей на фронте, часть за границей. Стоит добавить, что территории нашего государства на востоке и юге оккупированы, а там живут наши граждане. Также украинцы находятся в плену у россиян. Все это следует учитывать.

В качестве примера секретарь СНБО привел обстрел Константиновки Донецкой области 6 сентября, когда россияне ударили по рынку. Тогда погибли 16 человек, а пострадали почти 50. Он назвал россиян циничными тварями, а обстрел – сознательным подарком господину Блинкену. Напомним, 6 сентября Киев посетил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Людям, которые начинают давать нам советы, нужно понимать, что нужно жить в наших реалиях, а не в реалиях, где все хорошо, нет взрывов,

– подытожил Данилов.

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