Зеленский сказал, будет ли баллотироваться в президенты после войны

Украинского президента часто спрашивают, пойдет ли он на выборы после войны. Такой вопрос задали и во время визита Зеленского в Германию.

Владимир Зеленский дал интервью немецкому телеканалу ZDF. Напомним, что во время войны выборы в Украине невозможны.

Готов ли Зеленский идти на выборы после войны?

Он не ответил на этот вопрос однозначно, сказав, что не факт. Глава государства высказал мнение, что его решение будет зависеть от многих факторов – от того, когда и как закончится война, и от того, захотят ли украинцы видеть его на посту и в дальнейшем.

А самое главное: Зеленский не хочет принимать это решение единолично. Он сказал, что должен посоветоваться с женой и детьми, поскольку работа забрала у него время с семьей. Поэтому решение о возможном новом президентском сроке не является его личным, но и касается семьи.

Поэтому он не предоставил четкого ответа на вопрос.

Также Зеленский подчеркнул, что быть президентом и принимать решения – нелегкая работа.

Интересно! The Times информировали, что в апреле в Киев приедет Морган Максвини, бывший глава аппарата Кира Стармера. Он интересуется темой искусственного интеллекта в контексте выборов. А волеизъявление в Украине считает очень важным. Друзья Максвини якобы сказали, что он "едет, чтобы помочь Зеленскому".

Что говорил Зеленский о том, будет ли баллотироваться, ранее?

Последние заявления действующего президента были похожи на это. Гарант не раз говорил, что может рассмотреть свое участие в послевоенных выборах, если украинцы захотят этого.

1 февраля он высказался так: иногда думает об этом, но не знает точно. Все зависит от того, как закончится война с Россией.

Есть мнение Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что следующим президентом станет "лидер военного времени". И назвал фамилию Зеленского. По мнению Кулебы, Зеленский – более успешный президент военного времени, чем мирного.

