Возможно ли подготовить выборы в Украине за 3 месяца: разъяснение политтехнолога
- Технически провести выборы в Украине за 3 месяца невозможно из-за требований ЦИК и военного положения, что требует полгода переходного периода.
- Оппозиция категорически против выборов во время военного положения из-за вопроса легитимности и ограничения прав военнослужащих.
Издание Financial Times сообщило, что Владимир Зеленский может объявить план проведения выборов и референдума до 15 мая на фоне давления США. Хотя технически провести легитимные выборы за 3 месяца невозможно до завершения военного положения и из-за потребности ЦИК в подготовке.
Политтехнолог Тарас Загородний объяснил 24 Каналу, что президент публично заявлял о необходимости 2 месяцев перемирия для выборов, поэтому реализация плана до мая выглядит нереалистичной.
Почему в Украине технически невозможно провести выборы во время войны?
ЦИК готовит законодательство, которое предусматривает полгода переходного периода после завершения военного положения для урегулирования реестров избирателей и логистических вопросов.
Провести выборы технически можно в любое время. Проблема в легитимности выборов и любых процессов, связанных с этим. Поэтому я не вижу, как они – имею в виду Трампа в первую очередь – организуют перемирие. Провести легитимные выборы во время войны невозможно,
– объяснил Загородний.
Категорически против выборов во время военного положения выступает оппозиция, в частности Петр Порошенко, который находится под санкциями и может вообще оказаться в ситуации, когда не сможет баллотироваться ни в парламент, ни на пост президента.
Юлия Тимошенко тоже публично заявила, что против выборов во время войны, потому что это не обеспечивает права военнослужащих.
"Поэтому единственное, с чем можно согласиться с этой статьей – если выборы будут проведены во время войны, то Зеленский их выиграет. К тому же в армии запрещена политическая агитация, поэтому они не смогут выдвигаться или вести избирательную кампанию – это и есть проблема", – сказал Загородний.
Фактически невозможно провести до лета 2 мероприятия – всеукраинский референдум и президентские выборы.
Обратите внимание! В Центральной избирательной комиссии также прокомментировали материал и подчеркнули, что в соответствии к действующему законодательству проведение любых выборов или референдумов невозможно до завершения военного положения.
Что еще известно о требованиях США по выборам?
- Дональд Трамп выступает за проведение выборов в Украине, что порождает опасения относительно потенциального вмешательства России в этот процесс.
- Зеленский отметил, что ключевой предпосылкой проведения выборов в Украине является прекращение огня. По его словам, подготовка к голосованию требует 60 – 90 дней.
- Общие расходы на проведение выборов могут составить около 10 миллиардов гривен – это больше, чем годовой бюджет Винницы, который достигает 8,5 миллиарда гривен.