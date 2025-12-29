Двух месяцев мало, – эксперт предположила, когда после прекращения огня возможны выборы

Дональд Трамп заявил о необходимости провести выборы в Украине, ранее на этом настаивали россияне. Впрочем главным условием для проведения голосования официальный Киев называет режим прекращения огня.

Советник по юридическим вопросам Общественной сети "Опора", член рабочей группы по подготовке законодательных предложений об особенностях организации и проведения выборов во время военного положения в Украине Ольга Коцюруба отметила 24 Каналу, что этот вопрос обсуждают в Верховной Раде.

Сколько времени нужно для проведения выборов?

Рабочие группы, которые сейчас работают, говорят о том, что для проведения выборов нужно не менее 6 месяцев после завершения военного положения или как это еще называют – "наступления условий безопасности".

По нашему мнению, 60 дней – совершенно недостаточно, чтобы решить ряд вопросов, которые есть. Например, определить возможность голосования за рубежом. Есть вызовы, которые стоят перед Государственным реестром избирателей, потому что мы понимаем, что сейчас его данные не являются актуальными,

– объяснила Ольга Коцюруба.

Все эти вопросы невозможно решить в короткий срок двух месяцев. Нужно значительно больше времени. К тому же серьезным вызовом остается безопасность. Например, город Херсон по состоянию на конец 2025 года не соответствует условиям безопасности для проведения выборов.

Поэтому говорится не только о расстоянии от фронта, ведь понятно, что Россия может использовать различные дроны. Но также важны укрытия, возможность быстрого реагирования со стороны соответствующих служб. Поэтому есть много аспектов, которые нужно учитывать и четко определять на уровне законодательства.

Более того, должен быть орган, который возьмет ответственность за принятие этого решения, основываясь на заранее созданных, четких критериях.

К слову! В Офисе Президента заявили, что для проведения выборов нужно найти финансирование. Ориентировочно оно может обойтись в 20 миллиардов гривен. Также непонятно, как гарантировать право избирать и быть избранными – людям, которые живут в прифронтовых регионах, а также военным.

Что известно о возможных выборах в Украине?