Планируются ли выборы до 15 мая: в ЦИК прокомментировали статью FT
- ЦИК заявила, что проведение выборов или референдумов невозможно во время военного положения, и подготовка к выборам начнется после его завершения.
- Ольга Айвазовская считает, что даже после отмены военного положения выборы возможны минимум через полгода, и назвала идею быстрых выборов неуместной.
В Центральной избирательной комиссии отреагировали на публикацию Financial Times, в которой утверждалось, что Владимир Зеленский якобы планирует 24 февраля объявить о проведении президентских выборов и референдума. В ЦИК отметили: по действующему законодательству никакие избирательные процедуры или референдумы невозможны, пока действует военное положение.
Об этом сообщает Суспільне.
Как в ЦИК прокомментировали информацию о выборах?
Заместитель председателя комиссии Сергей Дубовик уточнил, что сейчас ЦИК работает в составе парламентской рабочей группы под руководством первого вице-спикера Александра Корниенко. В рамках этой работы готовят законодательную базу для первых послевоенных выборов.
"Основой для работы группы является постановление ЦИК №1 от 7 января 2026 года. В рамках этого процесса происходит постоянный обмен документами между ЦИК и Верховной Радой. Каких-либо других документов по организации и проведению послевоенных выборов в ЦИК не поступало. При действующей нормативно-правовой базе, любые избирательные процессы или референдумы возможны только после отмены или прекращения военного положения" – пояснил чиновник.
Свою позицию относительно материала FT выразила и руководитель гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская, которая также входит в рабочую группу парламента. Она заявила, что проведение выборов возможно минимум через полгода после завершения военного положения.
Айвазовская назвала идею объявления выборов именно 24 февраля неуместной, учитывая символичность и травматичность этой даты для общества. Она также прокомментировала утверждение о якобы требовании администрации президента США Дональда Трампа провести голосование до 15 мая под угрозой потери гарантий безопасности. По ее словам, чтобы что-то потерять, это сначала нужно получить.
"Я надеюсь, что опыт Будапешта (речь идет о Будапештском меморандуме, – 24 Канал) чему-то нас таки научил, и это должно быть двустороннее международное соглашение ратифицировано парламентами, а не меморандум или декларация. Так, до 15 мая нельзя потерять того, чего у нас нет", – отметила она.
Кроме того, Айвазовская отметила, что даже шестимесячный срок после отмены военного положения является довольно оптимистичным. Она добавила, что в парламенте сейчас нет постоянного большинства, которое могло бы беспрепятственно принять соответствующие решения, а процесс согласования законодательных изменений может оказаться длительным и сложным.
О чем была статья Financial Times?
Накануне Financial Times со ссылкой на информированные источники сообщила, что 24 февраля Владимир Зеленский якобы планирует представить план проведения президентских выборов и референдума.
По информации издания, в Украине уже идет подготовка к организации президентских выборов вместе с общенациональным референдумом. Журналисты утверждают, что Белый дом настаивает на проведении обоих голосований до 15 мая и предостерегает: в случае промедления Киев может потерять предложенные Соединенными Штатами гарантии.
Офис Президента Украины подчеркнул, что выборы возможны только при условиях безопасности граждан, а посольство США в Украине отказалось от каких-либо комментариев.