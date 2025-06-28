Готовится спецзакон для проведения послевоенных выборов, – председатель ВРУ

Сейчас выборы в Украине не планируются. Но ВРУ уже готовит специальный законопроект для проведения послевоенных выборов.

Готовится несколько вариантов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу парламента Руслана Стефанчука в эфире телемарафона.

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Что сказал Стефанчук о выборах в Украине

Выборы в Украине возможны только после окончания военного положения.

Мы нарабатываем этот законопроект, ведь для проведения следующих выборов необходим новый специальный законопроект, который будет регулировать так называемые послевоенные выборы,

– сказал Стефанчук.

Он отметил, что после окончания войны Украину ждет много вызовов, характер которых преимущественно будет зависеть от того, как и когда будет это произойдет.

Председатель ВРУ добавил, что готовятся различные сценарии проведения выборов.

"Мы готовим различные базовые сценарии для того, чтобы люди могли реализовать свое фундаментальное конституционное право на выбор. И это должно быть в Украине. И мне кажется, что нам удастся найти этот правильный законодательный компромисс", – сказал он.

Напомним, что ранее в ЦИК рассказали, что выборы нужно провести в течение 60 дней после завершения военного положения.