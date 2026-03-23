Максимально жестко, – политолог предположил, какие провокации Орбан готовит с Кремлем
- Россия активно поддерживает Виктора Орбана, используя российских политтехнологов в его предвыборном штабе.
- Существует вероятность провокаций, таких как имитация покушения на Орбана с целью дискредитации Украины перед выборами.
Россия активно поддерживает Виктора Орбана, в частности российские политтехнологи работают в его предвыборном штабе. Присутствие Орбана у власти в Венгрии критически важно для Москвы, поэтому они готовы на все.
Политолог Петр Олещук объяснил 24 Каналу, что ожидает новых провокаций до выборов и вероятно покушения на венгерского премьера с целью дискредитации Украины.
Смотрите также "Украинская пропаганда": в Венгрии цинично опровергли заявление о "российском покушении" на Орбана
Насколько глубоко влияние России на политику Орбана?
В случае Орбана сошлись интересы и России, и США – обе страны поддерживают его режим.
Марко Рубио летал, теперь Джей Ди Вэнс должен агитировать за него перед выборами. При этом Россия не просто поддерживает Орбана, а прицельно работает с ним. Сегодня вышла публикация о том, что российские политтехнологи рекомендовали ему имитировать покушение и обвинить Украину, чтобы использовать это в предвыборной кампании,
– сказал Олещук.
Подобные провокации ожидали еще с момента, когда стало известно о работе россиян в штабе. Захват украинских инкассаторов и пытки над ними вписываются в эту схему.
Для России сохранение Орбана у власти – ключевой вопрос, поэтому провокации будут максимально жесткими. Он обеспечивает России влияние на решения ЕС и НАТО, что особенно важно на фоне все более активных разговоров о возможной российской агрессии против стран Балтии в обозримой перспективе.
"Сегодня даже появилась карта возможного вторжения российских войск в страны Балтии. И здесь роль Орбана очевидна", – сказал Олещук.
Важно! Польский премьер Дональд Туск сказал, что то, что окружение Орбана "сливает" информацию с заседаний Совета ЕС не является новостью. Политик сказал, что именно поэтому ограниченно высказывался на всех нужных мероприятиях. А недавно издание The Washington Post опубликовало информацию о том, что Петер Сийярто, глава МИД Венгрии, периодически сообщал Москве о ходе заседаний ЕС.
Что еще известно о действиях и заявлениях Орбана?
- Орбан заблокировал 90 миллиардов европейской поддержки для Украины, и требует восстановления нефтепровода "Дружба", поставлявшего российскую нефть в Венгрию.
- Обострение отношений Орбана с другими членами ЕС может поднять его рейтинг среди венгерских избирателей, потому что создает образ "защитника национальных интересов" на фоне внешних угроз.
- Правительство Венгрии обвинило Зеленского в угрозах в адрес Орбана, а также обвинило в поднятии темы терактов и покушений.