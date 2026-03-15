Украина готова работать с любым лидером Венгрии, который не является союзником Путина, – Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что Украина готова работать с любым лидером Венгрии, который хочет жить в мире с Украиной и не является союзником Путина.
Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами 24 Канала 14 марта.
Какие отношения между Украиной и Венгрией?
Владимир Зеленский заявил, что действующее правительство Венгрии распространяет среди общества антиукраинские настроения. По его словам, это вредит обеим странам, ведь Украина и Венгрия являются соседями, а подобная риторика негативно влияет на экономические связи, послевоенное восстановление, бизнес и торговые отношения, а также на контакты между людьми.
Мы ни в коем случае не распространяем негатив, ненависть или неуважение ни к людям Венгрии, ни к нацменьшинству, которые являются гражданами нашего государства. И все это знают. В отличие от того, что происходит в Венгрии с подачи сегодняшнего правительства,
– подчеркнул президент Украины.
Зеленский также отметил, что не может прогнозировать, какой будет ситуация в случае смены руководства Венгрии.По его словам, Украина не влияет на внутренний политический выбор венгров и не намерена этого делать, а также не применяет никаких политических технологий в самой Венгрии.
Президент подчеркнул, что Украина готова сотрудничать с любым руководством Венгрии, если оно будет настроено на мирные отношения, добрососедство и не будет препятствовать геополитическому выбору Украины.
Мы готовы дружески работать, если этот человек не является союзником Путина, именно государства-агрессора,
– подытожил Владимир Зеленский.
Что известно о выборах в Венгрии?
Парламентские выборы в Венгрии запланированы на 12 апреля. Результаты недавних опросов показывают, что оппозиционная партия "Тиса" продолжает опережать правящую партию "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана. В то же время разрыв между политическими силами несколько сократился.
По данным опроса, среди избирателей, которые уже определились и планируют голосовать, оппозиционная правоцентристская партия "Тиса" имеет поддержку 53%. В то же время правящую партию "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана поддерживают 39% респондентов.
Накануне выборов венгерское правительство пытается убедить граждан, что Украина якобы ввела против них "нефтяную блокаду". Более того, в соцсетях даже обнародовали петицию с требованием бойкотировать поддержку Украины.