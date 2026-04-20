На ненависти нельзя выигрывать, – Зеленский о фиаско Орбана на выборах

Венгерская партия "Фидес" во главе с Виктором Орбаном проиграла последние парламентские выборы. Владимир Зеленский считает это стратегическим поражением пока еще действующего премьера Венгрии.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью телемарафону.

Что сказал Зеленский о проигрыше Орбана?

Президент Зеленский считает, что, в частности, из-за ненависти к Украине Виктор Орбан потерпел стратегическое поражение на последних выборах в парламент Венгрии.

Я много раз это сказал, со мной не соглашались многие лидеры. На ненависти нельзя выигрывать постоянно. Можно тактически выиграть, стратегически – точно проиграть,

– добавил лидер Украины.

Зеленский отметил, что неоднократно пытался наладить отношения с правительством Орбана. Даже тогда, когда "Орбан вешал билборды с ненавистью" к украинскому президенту.

По словам Владимира Зеленского, он объяснял, что ненависть к нему отражает такое же отношение к украинцам в целом. В то же время венгры сделали свой выбор, показав "смотри, мы с этим не согласны", резюмировал он.

