На ненависти нельзя выигрывать, – Зеленский о фиаско Орбана на выборах
- Президент Зеленский считает, что ненависть к Украине привела к стратегическому поражению Виктора Орбана на последних парламентских выборах в Венгрии.
- Зеленский пытался наладить отношения с правительством Орбана, несмотря на антирекламу, и считает, что венгры не поддерживают такую политику.
Венгерская партия "Фидес" во главе с Виктором Орбаном проиграла последние парламентские выборы. Владимир Зеленский считает это стратегическим поражением пока еще действующего премьера Венгрии.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью телемарафону.
Что сказал Зеленский о проигрыше Орбана?
Президент Зеленский считает, что, в частности, из-за ненависти к Украине Виктор Орбан потерпел стратегическое поражение на последних выборах в парламент Венгрии.
Я много раз это сказал, со мной не соглашались многие лидеры. На ненависти нельзя выигрывать постоянно. Можно тактически выиграть, стратегически – точно проиграть,
– добавил лидер Украины.
Зеленский отметил, что неоднократно пытался наладить отношения с правительством Орбана. Даже тогда, когда "Орбан вешал билборды с ненавистью" к украинскому президенту.
По словам Владимира Зеленского, он объяснял, что ненависть к нему отражает такое же отношение к украинцам в целом. В то же время венгры сделали свой выбор, показав "смотри, мы с этим не согласны", резюмировал он.
Выборы в Венгрии: последние новости
Оппозиционная партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром получила конституционное большинство – 141 мандат. В то же время партия "Фидес" Виктора Орбана – лишь 52 мандата.
Будущий премьер-министр готовится формировать правительство и разблокировать финансирование от Евросоюза.
Американский профессор Скотт Лукас в эксклюзивном интервью 24 Канала прогнозировал, что с победой оппозиции в Венгрии будет меньшее сопротивление к введению санкций против России. Однако смена правительства не будет означать ускорения евроинтеграции Украины. Поэтому, по его словам, выводы делать рано.