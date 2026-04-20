Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю телемарафону.

Дивіться також Зеленський розповів, що буде з грошима Ощадбанку, які викрав Орбан

Що сказав Зеленський про програш Орбана?

Президент Зеленський вважає, що, зокрема, через ненависть до України Віктор Орбан зазнав стратегічної поразки на останніх виборах у парламент Угорщини.

Я багато разів це сказав, зі мною не погоджувались багато лідерів. На ненависті не можна вигравати постійно. Можна тактично виграти, стратегічно – точно програти,

– додав лідер України.

Зеленський наголосив, що неодноразово намагався налагодити відносини з урядом Орбана. Навіть тоді, коли "Орбан вішав білборди з ненавистю" до українського президента.

За словами Володимира Зеленського, він пояснював, що ненависть до нього відображає таке ж ставлення до українців загалом. Водночас угорці зробили свій вибір, показавши "дивись, ми з цим не погоджуємось", резюмував він.

