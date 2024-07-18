Макрон снова на коне: его соратницу переизбрали спикером Национальной ассамблеи

18 июля в Париже состоялось решающее голосование за нового спикера Национальной ассамблеи Франции. Обновленный состав нижней палаты парламента отдал большинство голосов за соратницу Макрона.

После того, как прогнозы показали, что его политсила проигрывает ультраправому "Национальному объединению" на выборах в Европарламент, Макрон объявил о роспуске нижней палаты парламента и назначил новые выборы.

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Макрон удерживает сильные позиции в парламенте

В начале июля сформировался новый состав Национальной ассамблеи – нижней палаты парламента. По итогам второго тура победила партия "Новый народный фронт", второй стала коалиция Макрона "Вместе!", а третьей – ультраправое "Национальное объединение" Ле Пен.

: "Новый народный фронт" всего получил 182 парламентских мандата в парламенте. У коалиции "Вместе!" - 168 мест и у "Национального объединения" - 143. Всего во французском парламенте 577 мест. Соответственно, те, оставшиеся, распределились между кандидатами не из коалиций, среди них также есть отдельные представители "правых" и "левых" сил.

Именно обновленная Национальная ассамблея 18 июля определилась с новым спикером. Голосование продолжалось более 5 часов. Всего на избрание победителя понадобилось три тура.

В конце концов, парламентарии переизбрали соратницу Макрона Яэль Брон-Пиве.

Известно, что во время первого тура победу одержал Андре Шассень – за него отдали 200 голосов. Вторым был Себастьен Шеню от "Национального объединения", а Брон-Пиве оказалась лишь третьей с 124 голосами. Впрочем, уже в следующих двух турах компания Макрона вырвалась вперед и получила первенство, получив 220 голосов.