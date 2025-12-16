В "Слуге народа" начинают работу над законом о выборах во время войны

Подготовкой законопроекта, который будет касаться проведения выборов в условиях войны, будет заниматься специальная рабочая группа при профильном комитете Верховной Рады. Решение о ее создании депутаты приняли во время Согласительного совета.

Такую информацию в комментарии для "РБК-Украина" предоставил осведомленный источник, передает 24 Канал.

Как в Раде будут работать над законом о выборах во время войны?

По предоставленной информации, руководителем рабочей группы станет первый заместитель председателя парламента Александр Корниенко.

К наработке документа также планируют привлечь представителей гражданского общества.

Заметим, что на днях Владимир Зеленский поручил слугам разработать соответствующий закон, который будет предусматривать механизмы организации выборов в Украине.

Президент также сообщил, что вопрос выборов поднимался в сигналах, полученных от Соединенных Штатов.

Интересно! Хотя Владимир Зеленский заявляет о готовности организовать избирательный процесс в сжатые сроки, в Центральной избирательной комиссии отмечают, что соблюдение международных демократических стандартов потребует как минимум полгода подготовки.

Как Трамп давит на Зеленского в вопросе выборов?

Дональд Трамп недавно обратился к президенту Украины с призывом трезво оценивать ситуацию вокруг возможности проведения выборов в Украине. По его словам, подавляющее большинство украинцев выступает за достижение договоренностей.

В то же время президент Зеленский подчеркнул, что государство должно сформулировать законные и взвешенные ответы на избирательные вопросы, в частности учитывая внешнее давление, в том числе со стороны США.