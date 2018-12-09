Выборы в Армении: другу Кремля Пашиняну прогнозируют 60%

В Армении в воскресенье, 9 декабря, досрочно избирали новый парламент. Участки закрылись несколько часов назад и, по предварительной информации, успели проголосовать почти половина избирателей. Прогнозы относительно результатов и вероятности изменения пророссийского курса страны – пока что неоднозначные.

Лидер "бархатной революции" в Армении Никол Пашинян голосовать пришел в хорошем настроении. Его политическая сила "Наш шаг" имеет все шансы набрать большинство в новом парламенте.

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Избирательные участки в Армении уже закрыли. Проголосовать смогли лишь жители страны: за пределами Армении ее граждане не имеют права голоса.

Избирательный кодекс не позволяет этого. Но это нужно менять. Вы же понимаете, что за рубежом живут в два или три раза больше армян, чем в самой Армении,

– заявил лидер фракции "Армянская революционная федерация Дашнакцутюн" Армен Рустамян.

Армяне имели выбор из 11 политсил: 9 партий и 2 блоков. Депутатов в парламент избирали по партийному списку и по мажоритарной системе. Проходной барьер для партий составляет 5% голосов, для блоков – 7%.



Армен Рустамян

Кто ворвется в новый парламент – станет известно уже в понедельник, 10 декабря. Один из армянских депутатов рассказал 24 каналу: ожидают, что проходной барьер преодолеют от 3 до 5 политсил.

Относительно отношений с Россией. Есть такие, которые считают правильным проводить курс на стратегическое партнерство. Мы тоже за это. Есть другие, которые желают ориентироваться на Запад. Пашинян заявил, что свою внешнюю политику менять не будет,

– рассказал Рустамян.

Лидером гонки называют "Наш шаг" Никола Пашиняна. Сейчас политик имеет статус исполняющего обязанности премьер-министра. Он возглавил правительство после апрельских акций протеста против его предшественника Сержа Саргсяна.



Никол Пашинян

На должности Пашинян был с мая до октября 2018 года, а затем подал в отставку. Пашинян откровенно говорил, что это был формальный шаг – для роспуска Национального собрания и объявления новых выборов. Его блоку прогнозируют 60% голосов.

Я могу сказать, что мы уже достигли наших общих целей, и это – действительно свободные, прозрачные и демократические выборы. Сегодня демократия является нашей общей целью. Далее мы должны укрепить институциональную армянскую демократию,

– сказал исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

Благодаря парламентским выборам Пашинян хочет довести "бархатную революцию" до конца. В апреле люди вышли против назначения новым премьером бывшего президента Сержа Саргсяна, который руководил страной с 2008, потому что страна погрязла в коррупции. Саргсяна, который узурпировал власть в стране, называли армянским Путиным.

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К слову, в мае 2018 года с Путиным в Сочи встречался и Пашинян. Армянский премьер заявил, что хочет развивать отношения с Россией в военной сфере. Ранее Пашинян назвал Москву ориентиром в своей внешней политике. Поэтому вероятно, что и после выборов Армения не изменит своей дружбе с Кремлем.

Напомним, Никол Пашинян ушел в отставку 16 октября, прямо озвучив причину – проведение досрочных парламентских выборов. 24 октября на специальном заседании национального собрания Армении депутаты специально не выбрали единую кандидатуру Пашиняна на пост премьера, чтобы воплотить его план в жизнь. Ведь согласно конституции, парламент может быть распущен в случае, если дважды не изберет главу правительства.