Вибори у Вірменії: другу Кремля Пашиняну прогнозують 60%

У Вірменії в неділю, 9 грудня, достроково обирали новий парламент. Дільниці закрилися декілька годин тому і, за попередньою інформацією, проголосувати встигли майже половина виборців. Прогнози щодо результатів та ймовірності зміни проросійського курсу країни – поки що неоднозначні.

Лідер "оксамитової революції" у Вірменії Нікол Пашинян голосувати прийшов у доброму гуморі. Його політична сила "Наш крок" має всі шанси набрати більшість у новому парламенті.

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Виборчі дільниці у Вірменії вже закрили. Проголосувати змогли лише жителі країни: за межами Вірменії її громадяни не мають права голосу.

Виборчий кодекс не дозволяє цього. Але це потрібно змінювати. Ви ж розумієте, що за кордоном мешкають у два або й три рази більше вірмен, ніж у самій Вірменії,

– заявив лідер фракції "Вірменська революційна федерація Дашнакцутюн" Армен Рустамян.

Вірмені мали вибір з 11 політсил: 9 партій та 2 блоків. Депутатів до парламенту обирали за партійним списком та мажоритарною системою. Прохідний бар'єр для партій становить 5% голосів, для блоків – 7%.



Армен Рустамян

Хто увірветься до нового парламенту – стане відомо вже у понеділок, 10 грудня. Один з вірменських депутатів розповів 24 каналу: очікують, що прохідний бар'єр здолає від 3 до 5 політсил.

Щодо стосунків з Росією. Є такі, які вважають правильним провадити курс на стратегічне партнерство. Ми також за це. Є інші, які бажають орієнтуватися на Захід. Пашинян заявив, що свою зовнішню політику не змінюватиме,

– розповів Рустамян.

Лідером перегонів називають "Наш крок" Нікола Пашиняна. Наразі політик має статус виконувача обов'язків прем'єр-міністра. Він очолив уряд після квітневих акцій протесту проти його попередника Сержа Саргсяна.



Нікол Пашинян

На посаді Пашинян був з травня до жовтня 2018 року, а потім подав у відставку. Пашинян відверто казав, що це був формальний крок – задля розпуску Національних зборів та оголошення нових виборів. Його блоку прогнозують 60% голосів.

Я можу сказати, що ми вже досягли наших загальних цілей, і це – дійсно вільні, прозорі та демократичні вибори. Сьогодні демократія є нашою загальною метою. Далі ми повинні зміцнити інституційну вірменську демократію,

– сказав виконувач обов'язків прем'єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян.

Завдяки парламентським виборам Пашинян хоче довести "оксамитову революцію" до кінця. У квітні люди вийшли проти призначення новим прем'єром колишнього президента Сержа Саргсяна, який керував країною з 2008, бо країна загрузла в корупції. Саргсяна, який узурпував владу у країні, називали вірменським Путіним.

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До слова, у травні 2018 року з Путіним у Сочі зустрічався і Пашинян. Вірменський прем'єр заявив, що хоче розвивати відносини з Росією у військовій сфері. Раніше Пашинян назвав Москву орієнтиром у своїй зовнішній політиці. Тож ймовірно, що і після виборів Вірменія не зрадить своїй дружбі з Кремлем.

Нагадаємо, Нікол Пашинян пішов у відставку 16 жовтня, прямо озвучивши причину – проведення дострокових парламентських виборів. 24 жовтня на спеціальному засіданні Національних зборів Вірменії депутати спеціально не обрали єдину кандидатуру Пашиняна на пост прем'єра, щоб втілити його план у життя. Адже згідно з конституцією, парламент може бути розпущений у разі, якщо двічі не обере главу уряду.