Выборы в Израиле: Партия Нетаньяху побеждает на парламентских выборах по данным экзитполов

Партия действующего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выиграла парламентские выборы. По данным экзитполов, "Ликуд" получит 36-37 мест в парламенте. Основной соперник партии Нетаньяху – левоцентристская партия "Кахоль-Лаван" Бени Ганца – получил 32-33 места

Местное издание The Jerusalem Post прогнозирует, что главе израильского правительства все же удастся сформировать коалицию и правительство.

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Как Нетаньяху будет формировать коалицию и кто туда войдет

Вместе с союзниками по правоцентристскому блоку у Нетаньяху, как прогнозируют экзитполы, будет 60 мест в 120-местном парламенте.

Скорее всего лидеру "Ликуда" удастся убедить кого-нибудь из представителей партий присоединиться к его блоку.

Представители левоцентристской "Кахоль-Лаван" выразили разочарование результатами, но заявили, что не ожидают распада партии. Они опровергли слухи о том, что Бенни Ганц уйдет из политики.

Явка избирателей на 20:00 по местному времени составила 65,6% по сравнению с 63,7% на сентябрьских выборах и стала самой высокой на этот час после выборов 1999 года. Ожидается, что итоговая явка составит 70% против 68,46% в апреле и 69,83% в сентябре. 2 марта в Израиле проголосовали более 200 тысяч избирателей, которые не голосовали на выборах в сентябре.

Источники издания в "Ликуде" сообщили, что Нетаньяху попытается создать правительство до того, как 17 марта начнется судебный процесс над ним.

Как в Кнессете будут формировать правительство Всего в израильском парламенте 120 мест. Срок его полномочий – четыре года. После выборов президент Израиля поручает лидеру одной из партий сформировать правительство. Правительство для начала работы должно получить доверие большинства членов Кнессета – то есть минимум 61 человека из 120.

Что известно о коррупционных делах Нетаньяху

Нетаньяху фигурирует в трех коррупционных делах. Согласно обвинительному акту премьера Израиля обвиняют в мошенничестве, злоупотреблении доверием и взяточничестве. Сам Нетаньяху отрицает любые правонарушения со своей стороны и уверяет, что стал жертвой "охоты на ведьм".

Премьер-министра подозревают в том, что он "проявлял снисходительное отношение" к лицу, которое владело контрольным пакетом акций телекоммуникационной компании "Безек", Шаулю Еловичу, в обмен на освещение в подконтрольных медиа информации о нем в положительном свете.

Также Нетаньяху обвиняют в сговоре с владельцем газеты "Едиот ахронот" Арноном Мозесом. Следствие считает, что в обмен на его обещание навредить конкурирующему изданию газета печатала о премьере позитивные материалы.

Его также подозревают в том, что он принимал дорогие подарки от бизнесменов в обмен на некоторые услуги, которые он способен предоставить, занимая должность премьер-министра.

Добавим, что ранее жене Биньямина Нетаньяху Саре предъявили обвинения в мошенничестве и нецелевом расходовании государственных средств. Его сына подозревают в получении взятки в рамках дела о коррупционных связях приближенных к премьеру лиц с руководством местной телекоммуникационной компании "Безек".



Сара Нетаньяху с 2010 по 2013 год заказала в резиденцию премьер-министра Израиля еды из ресторанов на 96 тысяч долларов / aif.ru