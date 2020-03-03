Вибори в Ізраїлі: Партія Нетаньяху перемагає на парламентських виборах за даними екзитполів

Партія чинного прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху виграла парламентські вибори. За даними екзитполів, "Лікуд" отримає 36-37 місць у парламенті. Основний суперник партії Нетаньяху – лівоцентристська партія "Кахоль-Лаван" Бені Ганца отримала 32-33 місця.

Місцеве видання The Jerusalem Post прогнозує, що главі ізраїльського уряду таки вдасться сформувати коаліцію та уряд.

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Як Нетаньяху формуватиме коаліцію і хто туди увійде

Разом із союзниками по правоцентристському блоку у Нетаньяху, як прогнозують екзитполи, буде 60 місць у 120-місцевому парламенті.

Наймовірніше лідеру "Лікуд" вдасться переконати кого-небудь з представників партій приєднатися до його блоку.

Представники лівоцентристської "Кахоль-Лаван" висловили розчарування результатами, але заявили, що не очікують розпаду партії. Вони спростували чутки про те, що Бенні Ганц піде з політики.

Явка виборців на 20:00 за місцевим часом склала 65,6% у порівнянні з 63,7% на вересневих виборах і стала найвищою на цю годину після виборів 1999 року. Очікується, що підсумкова явка складе 70% проти 68,46% у квітні і 69,83% у вересні. 2 березня в Ізраїлі проголосували понад 200 тисяч виборців, які не голосували на виборах у вересні.

Джерела видання у "Лікуді" повідомили, що Нетаньяху спробує створити уряд до того, як 17 березня розпочнеться судовий процес над ним.

Як у Кнесеті формуватимуть урядВсього в ізраїльському парламенті 120 місць. Термін його повноважень – чотири роки. Після виборів президент Ізраїлю доручає лідеру однієї з партій формування уряду. Уряд для початку роботи повинен отримати довіру більшості членів Кнесету – тобто мінімум 61 чоловік з 120.

Що відомо про корупційні справи Нетаньяху

Нетаньяху фігурує у трьох корупційних справах. Згідно з обвинувальним актом прем'єра Ізраїлю звинувачують у шахрайстві, зловживанні довірою і хабарництві. Сам Нетаньяху заперечує будь-які правопорушення зі свого боку і запевняє, що став жертвою "полювання на відьом".

Прем'єр міністра підозрюють у тому, що він "проявляв поблажливе ставлення" щодо особи, яка володіла контрольним пакетом акцій телекомунікаційної компанії "Безек" Шауля Єловича в обмін на висвітлення у підконтрольних медіа інформації про нього у позитивному світлі.

Також Нетаньяху звинувачують у змові з власником газети "Едіот ахронот" Арноном Мозесом. Слідство вважає, що в обмін на його обіцянку нашкодити конкуруючому виданню газета друкувала про прем'єра позитивні матеріали.

Його також підозрюють у тому, що він приймав дорогі подарунки від бізнесменів в обмін на деякі послуги, які він здатний надати, обіймаючи посаду прем'єр-міністра.

Додамо, що раніше дружині Біньяміна Нетаньяху Сарі пред’явили звинувачення у шахрайстві і нецільовому витрачанні державних коштів . Його сина підозрюють в отриманні хабаря у рамках справи про корупційні зв'язки наближених до прем'єра осіб з керівництвом місцевої телекомунікаційної компанії "Безек".



Сара Нетаньяху з 2010 по 2013 роки замовила в резиденцію прем'єр-міністра Ізраїлю їжі з ресторанів на 96 тисяч доларів / aif.ru