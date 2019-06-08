Выборы в парламент: чего ожидать от демократических сил

О внеочередных выборах в ВРУ, вызовах для Владимира Зеленского и его связи с Игорем Коломойским, объединении "Самопомочи" с демократическими силами – в эфире ток-шоу "Политическая анатомия" общались мэр Львова и глава партии "Самопомич" Андрей Садовый, нардеп Сергей Лещенко, глава избирательного штаба партии "Голос" Юлия Клименко и глава политсовета партии "Силы людей" Александр Солонтай.

Об объединении демократических сил и действующем парламенте

По словам Андрея Садового "Самопомич" договорится с демократическими силами "Голос" и "Сила людей", чтобы они выставили единых кандидатов по мажоритарным округам на выборах 21 июля.

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На вопрос, договорятся ли демократические силы – "Самопомич, "Голос" и "Сила людей" разделить мажоритарные округа, чтобы не конкурировать, мэр Львова ответил, что они должны это сделать.

Мы не можем там выставить каждый по одному кандидату, потому что это глупость. Нужно смотреть, если есть профессиональный человек на округе, то его нужно поддержать. Я понимаю, что в этом есть интересы каждой партии, но должен быть здравый смысл,

– сказал мэр Львова.

Руководитель предвыборного штаба партии "Голос" Святослава Вакарчука Юлия Клименко подтвердила, что партии ведут постоянные переговоры со всеми демократическими силами.



Юлия Клименко

"В этом парламенте от 30 до 50 депутатов, которые реально имеют государственную позицию. У них могут быть разные идеологии, но они должны получать поддержку партии. Мы решили, что наш список – это социальный лифт для молодежи и специалистов, которые могут зайти в политику", – добавила она.

"Старые политики в парламенте ждут, что к ним придут договариваться, но никто не придет, ведь парламент – это перегной, на котором должны вырасти "новые цветы", – отметил Садовый.



Андрей Садовій

И добавил, что они должны это понять, но именно люди должны дать им это понимание. Эта группа, которая там более 20 лет сидит, этого никогда не поймет. Их мозги работают уже в другом направлении.

О рейтингах партии "Слуга народа"

Отметим, что недавно группа "Рейтинг" опубликовала свежие соцопросы о партиях, которые вероятно пройдут в Раду. Так, 5 партий имеют большие шансы попасть в парламент – это "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская Солидарность", ВО "Батькивщина" и "Голос".



У каких партий есть шанс пройти в Раду

Политический эксперт, лидер "Силы людей" Александр Солонтай отметил, что согласно этим рейтингам партия "Слуга народа" Владимира Зеленского получает около 48%.

Это благодаря тому, что она виртуальная. Потому что там нет никаких людей, которые могут испортить этот рейтинг. Когда там появятся обычные украинцы, рейтинг может немного упасть,

– ответил Солонтай.

Эксперт пояснил, что это также зависит от того, кто появится в партии, потому что если будут люди, не причастные к политике, то, вероятно, может произойти снижение рейтинга.

"Если примут политиков, которые плохо себя показали, то рейтинг Зеленского начнет падать. Потому что окажется, что это старые политики, прикрытые новым брендом", – добавил Солонтай.



Александр Солонтай

О вызове для Зеленского

Андрей Садовый отметил, что с правовой точки зрения в Украине действует та же правовая система, которая была в Советском Союзе. Так что любой президент может подстроить законодательство под себя. Поэтому у следующего парламента будет немало работы.

Я не верю, что в Украине возможно узурпировать власть, тем более в сегодняшнее время. Самое большое испытание, которое ждет Зеленского – это вопрос войны и мира,

– отметил львовский мэр.

И добавил, что ощутимо давление со стороны Меркель и Макрона, а также со стороны России. Ведь снова начинают "оживать" минские договоренности, несмотря на то, что они давно уже "умерли". Политик считает, что теперь на повестке дня может встать вопрос второго голосования особого статуса для Донбасса. Такое развитие событий будет трагическим для нашего государства.

О связи Зеленского и Коломойского

Садовый убежден, что первые решения президента и кандидаты в Верховную Раду от партии "Слуги народа" покажут, существует ли связь между олигархом Игорем Коломойским и Владимиром Зеленским. "Это (связь Коломойского и Зеленского, – 24 канал) сразу выплывет на поверхность, это невозможно скрыть", – пояснил он.

Марионеткой Зеленского называть некорректно, но говорить то, что Коломойского возле него нет и он за ним не стоит, тоже нельзя,

– добавил политолог Александр Солонтай.

"Думаю, что Зеленский будет 100 раз думать, что ему важнее – Коломойский или его собственная репутация. Если он действительно хочет прийти на одну каденцию и сделать доброе дело для страны, то я думаю, что для Коломойского будут проблемные дни", – отметил глава партии "Самопомич".

По словам Лещенко, для того, чтобы Коломойский не мог навязать в список "Слуги народа" своих друзей, которых у него немало в действующем парламенте, партия выработала генеральную линию: туда не примут ни одного депутата.



Сергей Лещенко

Часть людей Коломойского избиралась в ВР по мажоритарным округам на Востоке и Юге. Их шокировала социология, которую недавно обнародовали. Ведь кандидат, который всю жизнь "засевал гречкой", имеет 20%, в то время как представителя "Слуги народа" даже без имени готовы поддержать 40%, – отметил нардеп.