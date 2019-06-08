Вибори до парламенту: чого очікувати від демократичних сил

Про позачергові вибори до ВРУ, виклики для Володимира Зеленського та його зв'язок з Ігорем Коломойським, об'єднання "Самопоміч" з демократичними силами – в ефірі ток-шоу "Політична анатомія" спілкувалися мер Львова та голова партії "Самопоміч" Андрій Садовий, нардеп Сергій Лещенко, керівниця виборчого штабу партії "Голос" Юлія Клименко та голова політради партії "Сили людей" Олександр Солонтай.

Про об'єднання демократичних сил та чинний парламент

За словами Андрія Садового, "Самопоміч" домовиться з демократичними силами "Голос" та "Сила людей", щоб вони разом виставили єдиних кандидатів по мажоритарних округах на виборах 21 липня.

Читайте також: Як Медведчук впливає на Україну та допомагає Порошенку й Путіну

На питання, чи демократичні сили – "Самопоміч", "Голос" та "Сила людей" домовляться, щоб розділити мажоритарні округи, аби не конкурувати, мер Львова відповів, що вони мусять це зробити.

Ми не можемо там виставляти кожен по одному кандидату, бо це дурість. Потрібно дивитися, бо якщо є фахова людина на округу, то її потрібно підтримати. Я розумію, що в цьому є інтереси кожної партії, але має бути здоровий глузд,

– сказав мер Львова.

Керівниця передвиборчого штабу партії "Голос" Святослава Вакарчука Юлія Клименко підтвердила, що партії ведуть постійні переговори зі всіма демократичними силами.

Юлія Клименко

"В цьому парламенті є від 30 до 50 депутатів, які реально мають державницьку позицію. Вони можуть мати різні ідеології, але вони мають отримувати підтримку партії. Ми вирішили, що наш список – це соціальний ліфт для молоді та фахівці, які можуть зайти в політику", – додала вона.

"Старі політики в парламенті чекають, що до них прийдуть домовлятися, але ніхто не прийде, бо цей парламент – це перегній, на якому мають вирости "нові квіти", – наголосив Садовий.



Андрій Садовий

Й додав, що вони повинні це зрозуміти, але це люди мають дати їм це розуміння. Ця група, яка там понад 20 років сидить, цього ніколи не зрозуміє. Їхні мізки працюють вже в іншому керунку.

Про рейтинги партії "Слуга народу"

Зазначимо, що нещодавно група "Рейтинг" опублікувала свіжі соцопитування про партії, які ймовірно пройдуть у Раду. Так, 5 партій мають великі шанси потрапити до парламенту – це "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська Солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос".



Які партії мають шанс потрапити у парламент

Політичний експерт, лідер "Сили людей" Олександр Солонтай наголосив, що за цими рейтингами партія "Слуга народу" Володимира Зеленського має близько 48%.

Це завдяки тому, що вона віртуальна. Тому що там немає ніяких людей, які можуть зіпсувати цей рейтинг. Коли там з'являться звичайні українці, рейтинг може трохи впасти,

– відповів Солонтай.

Експерт пояснив, що це також залежить від того, хто з'явиться у партії, бо якщо будуть люди, не причетні до політики, то ймовірно, може статися зниження рейтингу.

"Якщо візьмуть політиків, які погано себе продемонстрували, то рейтинг Зеленського почне падати. Бо виявиться, що це старі політики, прикриті новим брендом", – додав Солонтай.



Олександр Солонтай

Про виклик для Зеленського

Андрій Садовий наголосив, що з правової точки зору в Україні діє та ж правова система, яка була у Радянському союзі. Тож будь-який президент може підлаштувати законодавство під себе. Тому в наступного парламенту буде чимало роботи.

Я не вірю, що в Україні можливо узурпувати владу, тим більше в сьогоднішньому часі. Найбільше випробування, яке чекатиме Зеленського – це питання війни та миру,

– зазначив львівський мер.

Й додав, що є відчутним тиск з боку Меркель та Макрона, а також з боку Росії. Адже знову починають "оживати" мінські домовленості, попри те, що вони давно вже "померли". Політик вважає, що тепер на порядку денному може постати питання другого голосування особливого статусу для Донбасу. Такий розвиток подій буде трагічним для нашої держави.

Про зв'язок Зеленського та Коломойського

Садовий переконаний, що перші рішення президента та кандидати до Верховної Ради від партії "Слуги народу" покажуть, чи існує зв'язок між олігархом Ігорем Коломойським та Володимиром Зеленським. "Це (зв'язок Коломойського та Зеленського, – 24 канал) зразу випливе на поверхню, це неможливо приховати", – пояснив він.

Маріонеткою Зеленського говорити є некоректно, але говорити те, що Коломойського біля нього немає і він за ним не стоїть теж не можна,

– додав політолог Олександр Солонтай.

"Думаю, що Зеленський буде 100 разів думати, що йому важливіше – Коломойський чи його власна репутація. Якщо він дійсно хоче прийти на одну каденцію і зробити добру справу для країни, то я думаю для Коломойського будуть проблемні дні", – зазначив голова партії "Самопоміч".

За словами Лещенка, для того, щоб Коломойський не міг нав'язати у список "Слуги народу" своїх друзів, яких у нього чимало в чинному парламенті, партія виробила генеральну лінію: туди не приймуть жодного депутата.



Сергій Лещенко

Частина людей Коломойського обирався до ВРУ у мажоритарних округах на Сході та Півдні. Їх шокувала соціологія, яку нещодавно оприлюднили. Адже кандидат, який все життя "засівав гречкою" має 20%, в той час як представника "Слуги народу" навіть без імені готові підтримати 40%, – зазначив нардеп.

Більше – дивіться у повному відео ток-шоу.