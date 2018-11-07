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      Выборы в США не повлияют на поддержку Украины, – Климпуш-Цинцадзе

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      Выборы в США не повлияют на поддержку Украины
      Выборы в США не повлияют на поддержку Украины / Getty Images

      Украина может рассчитывать на дальнейшую поддержку Соединенных Штатов Америки независимо от результатов промежуточных выборов.

      Такое мнение выразила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

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      По ее словам, Украине необходимо продолжать свое взаимодействие с Соединенными Штатами, государственными институтами Соединенных Штатов, с обеими политическими партиями, которые определяют политику Соединенных Штатов – как демократами, так и республиканцами.

      И продолжать предоставлять наиболее полную объективную информацию о том, что происходит здесь, внутри страны, и что мы понимаем с точки зрения тех атак и угроз, которые несет с собой своей политикой Российская Федерация. И далее, я убеждена, мы можем рассчитывать на такое же продолжение двухпартийной поддержки Украины со стороны Конгресса Соединенных Штатов и Палаты представителей, и Сената, так и администрации США",
      – подчеркнула она.

      Оценивая состояние отношений Киева и Вашингтона, она отмечает, что "дела говорят сами за себя" и это не ограничивается лишь военной помощью.

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      "У нас существенно углубилась наше экономическое взаимодействие и с точки зрения энергетической сферы в частности, например. Увеличилось количество американских инвестиций в Украину. Думаю, что все это в итоге говорит о том, что наши отношения активно развиваются в течение последних лет, и эти наработки, которые перешли от предыдущей администрации к этой – они только увеличиваются", – пояснила она.

      Напомним, на выборах в США, состоявшихся 6 ноября, будет полностью переизбрана Палата представителей США (нижняя палата Конгресса) и часть сенаторов. Также будут избраны губернаторы в 36 штатах.

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Новости США
      Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-pidtrymka-ssha-pislia-vyboriv-klympush-tsyntsadze/29587679.html
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