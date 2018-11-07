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      Вибори у США не вплинуть на підтримку України, – Климпуш-Цинцадзе

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      Вибори у США не вплинуть на підтримку України
      Вибори у США не вплинуть на підтримку України / Getty Images

      Україна може розраховувати на подальшу підтримку Сполучених Штатів Америки незалежно від результатів проміжних виборів.

      Таку думку висловила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

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      За її словами, Україні потрбіно продовжувати свою взаємодію зі Сполученими Штатами, державними інституціями Сполучених Штатів, з обома політичними партіями, які визначають політику Сполучених Штатів – як демократами, так і республіканцями.

      І продовжувати надавати якнайповнішу об’єктивну інформацію про те, що відбувається тут, всередині країни, і що ми розуміємо з точки зору тих атак і загроз, які несе із собою своєю політикою Російська Федерація. І далі, я переконана, ми можемо розраховувати на таке ж продовження двопартійної підтримки України як із боку Конгресу Сполучених Штатів – і Палати представників, і Сенату, так і адміністрації США",
      – наголосила вона.

      Оцінюючи стан відносин Києва і Вашингтона, вона зазначає, що "справи говорять самі за себе" і це не обмежується лише військовою допомогою.

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      "В нас суттєво поглибилася наша економічна взаємодія і з точки зору енергетичної сфери зокрема, наприклад. Збільшилася кількість американських інвестицій в Україну. Думаю, що все це в підсумку говорить про те, що наші взаємини активно розвиваються протягом останніх років, і ці напрацювання, які перейшли від попередньої адміністрації до цієї – вони тільки збільшуються", – пояснила вона.

      Нагадаємо, на виборах в США, які відбулися 6 листопада, буде повністю переобрана Палата представників США (нижня палата Конгресу) і частина сенаторів. Також будуть обрані губернатори в 36 штатах.

       

      Теги: Новини України Новини політики Новини США Кабінет Міністрів України
      Джерело: https://www.radiosvoboda.org/a/news-pidtrymka-ssha-pislia-vyboriv-klympush-tsyntsadze/29587679.html
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