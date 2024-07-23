Прогнозируемость демократов или неожиданности республиканцев: что будет лучше для Украины

В США запланированы выборы президента 5 ноября 2024 года. Результаты этого события могут повлиять на количество военной помощи для нашей страны.

Политолог Игорь Рейтерович рассказал 24 Каналу, что трудно предсказать, какими будут результаты этих выборов. Политика Камалы Харрис, вероятно, значительно не будет отличаться от решений ее предшественника.

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Результаты выборов в США

Рейтерович отметил, что Камала Харрис выступала на стороне Украины еще с 2014 года. Ее политика может быть более прогнозируемой для нас.

По мнению политолога, Дональд Трамп в отличие от Харрис может сделать какой-то шаг, который однозначно не понравится Путину, но понравится Украине. Есть такая возможность, однако может быть и по-другому.

Трамп может больше сосредоточиться на внутриполитических аспектах США, концентрируясь на противостоянии с Китаем. Однозначного ответа нет,

– высказался он.

Задача Украины

Игорь Рейтерович отметил, что Украине важно иметь два документа для двух разных кандидатов, чтобы, в случае победы одного из них, быстро представить свое видение того, как должна завершиться российско-украинская война.

Важно не подыгрывать какому-то из кандидатов, а быть нейтральным и ждать обнародования окончательного решения американцев,

– сказал он.