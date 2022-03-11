Выбросы могут пойти на Беларусь и Россию, – эксперт о возможной аварии на АЭС

Чернобыльская атомная электростанция полностью обесточена, что угрожает всей Европе. Более того, украинская разведка заявила, что Россия готовит провокацию на АЭС.

Специалисты не исключают, что при моментальной высушке бассейна может начаться цепная ядерная реакция, которая приведет к расплавлению и выбросу радиоактивности в воздух. Об этом в эфире 24 канала сказала независимыйсэксперт по ядерной энергетике Ольга Кошарная.

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Масштабы вероятной аварии

Кошарная предположила, что подобная авария может быть по мощности приравнена к трагедии в Фукусиме.

По словам эксперта, у Госатомрегулирования нет контроля над ситуацией в Чернобыле, как и у МАГАТЭ.

В Госатомрегулировании есть коды, по которым они рассчитали возможные выбросы. В случае такой аварии выбросы пойдут на Беларусь и Россию, все зависит от ветра, – отметила Кошарная.

Она подчеркнула, что точное направление сказать сложно, это зависит от погодных условий, ветра, температуры. Однако следует понимать, что в 1986 году, когда произошла Чернобыльская авария, радиоактивный след был даже в скандинавских странах.

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