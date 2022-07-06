Сбросили маску, – Лисянский сказал, почему россия открыто раздает паспорта на оккупированных территориях

На временно оккупированных территориях квазиреспублик "ЛНР" и "ДНР" оккупанты начали ускоренно раздавать российские паспорта. Это говорит о том, что эти незаконные группировки уже выполнили свою миссию для России и больше ей не нужны.

Квазиреспублики на Донбассе потеряли свой смысл для путина

Об этом 24 каналу рассказал директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лысянский. По его словам, переходный период в квазиреспубликах истек.

Обратите внимание Перемирие и аннексия нового региона: раскрыты ближайшие планы Путина

Сначала так называемые ЛНР и ДНР рассматривались россией как троянский конь для Украины. Теперь государство-агрессор сбросило маски. Если раньше там говорили, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей есть только народная полиция квазиобразований, и все происходящее там – это внутренний конфликт в Украине, то сейчас россия открыто ввела туда войска.

Лисянский заметил, что для россии больше нет смысла содержать там отдельные аппараты и каких-то непонятных людей. Именно поэтому там приступили к ускоренной процедуре выдачи российских паспортов.

Раньше для того, чтобы получить красные документы, людям так называемых "ЛНР" и "ДНР" нужно было собирать пакет документов, ехать в ростовскую область, где и выдавали эти незаконные паспорта, ждать их целый месяц. Процедура была долгой и сложной. Сейчас россия отправила своих людей непосредственно на временно оккупированные территории, и паспорт можно получить на месте всего за 5 дней.

Лисянский рассказал об ускоренной выдаче российских паспортов на оккупированном Донбассе: смотрите видео

Как объяснил Лисянский, все это указывает на то, что отдельные так называемые "ЛНР" и "ДНР" россии уже не нужны. Государство-агрессор готовится к полномасштабной аннексии и незаконному присоединению территорий.

Она (россия – 24 канал) использовала этих так называемых сепаратистов, они ей больше не нужны. Назначают туда людей из россии, то есть не местных. Это тоже показатель – предателей не любят нигде,

– подытожил Павел Лисянский.

Обратите внимание – в Херсонской области заблокировали Instagram и Youtube: смотрите видео

Если вы видите в наших новостях фамилии, имена и топонимы с малой буквы, это не ошибка, а позиция редакции по поводу действий государств-террористов и отдельных людей, поддержавших полномасштабное вторжение в Украину.