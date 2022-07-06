Квазіреспубліки на Донбасі втратили свій сенс для путіна
Про це 24 каналу розказав директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський. За його словами, перехідний період у квазіреспубліках минув.
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Спершу так звані "ЛНР" та "ДНР" розглядалися росією як троянський кінь для України. Тепер держава-агресорка скинула маски. Якщо раніше там говорили, що на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей є лише народна поліція квазіутворень, і все, що там відбувається, – це внутрішній конфлікт в Україні, то зараз росія відкрито ввела туди війська.
Лисянський зауважив, що для росії більше немає сенсу у тому, щоб утримувати там окремі апарати та якихось незрозумілих людей. Саме тому там почали прискорену процедуру видачі російських паспортів.
Раніше для того, щоб отримати червоні документи, людям з так званих "ЛНР" та "ДНР" потрібно було збирати пакет документів, їхати до ростовської області, де й видавали ці незаконні паспорти, чекати на них цілий місяць. Процедура була тривалою та складною. Натомість зараз росія відправила своїх людей безпосередньо на тимчасово окуповані території, і паспорт можна отримати на місці всього за 5 днів.
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Як пояснив Лисянський, усе це вказує на те, що окремі так звані "ЛНР" та "ДНР" росії вже не потрібні. Держава-агресорка готується до повномасштабної анексії та незаконного приєднання територій.
Вона (росія – 24 канал) використала цих так званих сепаратистів, вони їй більше не потрібні. Призначають туди людей з росії, тобто не місцевих. Це теж показник – зрадників не люблять ніде,
– підсумував Павло Лисянський.
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