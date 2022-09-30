Строже, чем были: Еврокомиссия представила новые рекомендации по выдаче виз россиянам

Еврокомиссия представила новые рекомендации по выдаче виз гражданам России. В общем, правила для граждан страны-агрессора должны стать строже.

30 сентября Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоганссон отметила, что уклонение россиян от мобилизации не обязательно означает, что они против войны. Следовательно, правила выдачи виз гражданам страны-агрессора нужно пересмотреть.

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Часть россиян могут угрожать безопасности ЕС

Кроме того, среди уклонистов есть и те, которые на самом деле поддерживают войну России против Украины, Илва Йоганссон отметила, что нельзя исключать, что россияне, пытающиеся уехать от мобилизации в Евросоюз, угрожают безопасности или международным отношениям стран ЕС или блока в целом.

Еврокомиссия представила новые рекомендации по выдаче виз россиянам, которые включают более строгую оценку обоснованности поездок, более строгий пересмотр уже выданных виз, скоординированные проверки на внешних границах ЕС, комплексные проверки граждан России.

Часть новых рекомендаций выдачи виз россиянам

Страны-члены ЕС должны применять строгий подход при оценке обоснованности поездки и не должны принимать заявки на получение шенгенской визы от находящихся в третьих странах россиян для краткосрочного пребывания или транзита. Таких россиян следует направлять в соответствующие консульства, обычно в России;

Страны ЕС должны проводить тщательную индивидуальную оценку того, имеет ли гражданин России право на получение визы на "гуманитарной основе";

Страны ЕС должны применять строгий подход при пересмотре виз, выданных гражданам России. При наличии оснований для аннулирования или отзыва визы пограничник может принять решение независимо от страны ЕС, выдавшей визу;

Наличие визы не дает автоматического права на въезд в Шенгенскую зону. Пограничники должны скоординированно оценивать, отвечает ли гражданин условиям въезда и не допускать, чтобы после отказа во въезде в одну страну-члена россиянина пустили в другую;

При индивидуальной оценке пограничные службы должны учитывать, что разрешение на въезд в Шенгенскую зону россиянина во время того, как его страна ведет незаконную военную агрессию против кандидата в ЕС Украины, может нанести серьезный ущерб международным отношениям и учитывать "текущий геополитический контекст" .

При этом в Еврокомиссии заявили, что лица с "законным интересом покинуть территорию России" должны иметь возможность въехать в ЕС.

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