30 вересня Єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон зауважила, що ухилення росіян від мобілізації не обов’язково означає, що вони проти війни. Тож правила видачі віз громадянам країни-агресорки потрібно переглянути.

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Частина росіян можуть загрожувати безпеці ЄС

Крім того, що серед ухилянтів є й ті, які насправді підтримують війну Росії проти України, Ілва Йоганссон зауважила, що не можна виключати, що росіяни, які намагаються поїхати від мобілізації в Євросоюз, загрожують безпеці чи міжнародним відносинам країн ЄС або блоку загалом.

Тож Єврокомісія представила нові рекомендації з приводу видачі віз росіянам, які включають суворішу оцінку обґрунтованості поїздок, суворіший перегляд вже виданих віз, скоординовані перевірки на зовнішніх кордонах ЄС, комплексні перевірки громадян Росії.

Частина нових рекомендацій видачі віз росіянам

Країни-члени ЄС повинні застосовувати суворий підхід під час оцінки обґрунтованості поїздки й не повинні приймати заявки на отримання шенгенської візи від росіян, які перебувають у третіх країнах, для короткострокового перебування або транзиту. Таких росіян слід спрямовувати у відповідні консульства, зазвичай у Росії;

Країни ЄС мають проводити ретельну індивідуальну оцінку того, чи має громадянин Росії право на отримання візи на "гуманітарних засадах";

Країни ЄС повинні застосовувати суворий підхід під час перегляду віз, виданих громадянам Росії. За наявності підстав для анулювання чи відкликання візи прикордонник може ухвалити таке рішення незалежно від країни ЄС, яка видала візу;

Наявність візи не дає автоматичного права на в'їзд у Шенгенську зону. Прикордонники мають скоординовано оцінювати, чи відповідає громадянин умовам в'їзду та не допускати, щоб після відмови у в'їзді в одну країну-члена росіянина пустили в іншу;

При індивідуальній оцінці прикордонні служби мають враховувати, що дозвіл на в'їзд у Шенгенську зону росіянина під час того, як його країна веде незаконну воєнну агресію проти кандидата в ЄС України, може завдати серйозних збитків міжнародним відносинам, та зважати на "поточний геополітичний контекст".

При цьому у Єврокомісії заявили, що особи із "законним інтересом залишити територію Росії" повинні мати можливість в'їхати до ЄС.

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