Германия требует усилить контроль всех границ ЕС с Венгрией

Министр внутренних дел немецкой земли Бранденбург Михаэль Штюбген призывает к усилению пограничного контроля на всех границах Европейского Союза с Венгрией

Подобную инициативу предложили из-за решения Будапешта о смягчении визового режима для граждан России и Беларуси.

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Германия призвала усилить контроль границы с Венгрией

Немецкий министр напомнил, что европейские договоры позволяют осуществлять пограничный контроль в исключительных ситуациях.

Так же, как мы делаем с Польшей и Чехией, такие страны, как Австрия, Хорватия, Словакия и Румыния, должны были бы делать то же самое. Неприемлемо, чтобы страна ЕС позволяла россиянам въезжать в страну фактически бесконтрольно,

– пояснил он.

В то же время глава МВД Германии Нэнси Фезер в этом контексте сказала, что риск российского шпионажа и саботажа является высоким и стал еще более острым с началом войны России против Украины.

"Поэтому все партнеры Евросоюза должны активизировать свои усилия по защите от российского шпионажа и саботажа и не должны создавать потенциальных лазеек", – подчеркнула она.

Иммиграционная программа позволяет гражданам этих стран подавать заявки на так называемые "национальные карты", чтобы иметь возможность работать в Венгрии. Ранее такие карты были доступны только гражданам Украины и Сербии.

Ранее председатель крупнейшей партии Европарламента "Европейская народная партия" Манфред Вебер направил письмо президенту Европейского совета Шарлю Мишелю с просьбой поднять этот вопрос на следующем саммите лидеров, который состоится уже в октябре 2024 года.